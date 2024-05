UNAM alerta por récords históricos de calor en mayo de 2024

Este año México alcanzará las temperaturas más altas registradas en la historia del país, informaron investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM. Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que frente a la tercera ola de calor, el jueves 23 de mayo, se tiene pronosticado que la mayoría de estados de la República Mexicana tengan temperaturas arriba de los 30 y hasta los 45 grados.

Sigue leyendo:

¿Qué es un domo de calor? Prevén dure 9 días en México

En conferencia de prensa, el director del Instituto de Ciencias indicó que este fenómeno podría concluir con la llegada de la temporada de lluvias, sin embargo, resaltó que se tiene previsto que en los próximos 10 días las lluvias sean mínimas y que las mismas tenían que haber comenzado en la segunda quincena de mayo.

“¿Qué es lo que nos va a ayudar a salir de la ola de calor? Cuando entre la precipitación. Sin embargo, por ejemplo, para estos próximos cinco días prácticamente no hay precipitaciones. Son precipitaciones mínimas y lo mismo para la próxima semana. Entonces, a pesar de que climatológicamente, muchos años tenemos ya precipitaciones en la segunda quincena de mayo, en este año prácticamente no ha habido y todavía no se ve que vaya a llover en los próximos ocho o diez días en forma significativa como para cambiar ya los patrones atmosféricos”, manifestó.