Mario Macías sostiene que actualmente no existe una "vivienda económica"

Mario Macías Robles, director de la sectorial de los Trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) señala que en la actualidad muchos trabajadores, en especial los que ganan menos de 15 mil pesos al mes, no pueden acceder a una vivienda, debido a que no hay precios que se puedan ajustar a su salario.

En entrevista con Blanca Becerril para el programa de Reporte H, que se transmite por Heraldo TV, Macías Robles indicó que México vive un momento muy importante en temas electorales, por lo que es necesario que la persona que resulte electa para la Presidencia de la República, deberá crear un espacio en que se escuche al sector de los trabajadores.

Macías Robles comentó además que en el caso del Infonavit, se tiene una buena solvencia económica pero debe existir un plan para incrementar la capacidad de compra de los trabajadores.

El Infonavit tiene bastante dinero, tiene bastante solvencia acreditada, estoy hablando una masa líquida de alrededor de 700 mil millones de pesos, por lo que creemos en el sector, no es necesario presumir la fortaleza financiera del Infonavit si no la pones al servicio de los trabajadores y una de las propuestas es que se incremente la capacidad de compra de so trabajadores que ganen menos para que pueda ingresar al sector de la vivienda pero también si no va acompañada de una correcta política de gestión del suelo no se puede mejorar y no se puede generar el acceso de la vivienda.