Revelan la posible causa del Alzheimer, ¿qué hay detrás del padecimiento?

Por años la comunidad científica se ha cuestionada la causa del Alzheimer, una enfermedad degenerativa que afecta al cerebro, disminuyendo progresivamente la capacidad de memoria y habilidades cognitivas como pensar, recordar y razonar. Comúnmente esta enfermedad se presenta en los adultos mayores, quienes terminan en la vulnerabilidad de la enfermedad, la edad y el abandono que muchas veces sufren por parte de su familia.

Según la National Institute on Aging (NIH) aún no se conocen con certeza las causas del Alzheimer. Sin embargo, se han desarrollado diversas teorías que buscan explicar su origen, como los factores ambientales, el estilo de vida y la carga genética. Este último es especialmente relevante en casos de Alzheimer de inicio temprano. En años recientes, se han encontrado similitudes entre el Alzheimer y la Periodontitis crónica, causada por la bacteria Porphyromonas gingivalis, la cual también ha sido detectada en cerebros de personas con Alzheimer y esto podría ser un gran indicio para comenzar a encontrar una forma de prevenir la enfermedad.

Los estudios recienten han encontrado similitudes entre la bacteria Porphyromonas gingivalis y el Alzheimer.

Crédito: Pexels

Aún están investigando el origen del Alzheimer

Según el Alzheimer’s Research UK aunque la bacteria P. gingivalis se ha encontrado en cerebros con Alzheimer, aún no se ha determinado su papel en el desarrollo de la enfermedad. A pesar de las similitudes observadas, se requieren más pruebas. Los científicos también han identificado altos niveles de amiloide, una proteína característica del Alzheimer.

Este hallazgo abre la puerta a futuras investigaciones, pero no ha sido el único descubrimiento, pues también se encontraron enzimas tóxicas llamadas gingipainas, producidas por P. gingivalis, que se relacionan con proteínas asociadas al Alzheimer (Tau y ubiquitina). Y se ha encontrado evidencia de gingipainas en cerebros de personas fallecidas no diagnosticadas con Alzheimer. No se ha determinado si la demencia conduce a un mal cuidado bucal o si la infección por P. gingivalis provoca el Alzheimer.

Mejor prevenir cualquier enfermedad.

Crédito: Pexels

¿Qué es la gingivalis?

Según información de MedlinePlus la encías sanas son firmes y de color rosa pálido, y están bien sujetadas alrededor de los dientes, pero hay que prestar atención si tienes los siguientes síntomas por que podrían ser señal de gingivalis: