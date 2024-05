Las 6 vacunas que como adulto mexicano debes de tener

Como mexicanos estamos familiarizados con las campañas de vacunación desde niños, pero en muchas ocasiones se piensa que estas acciones están encaminadas únicamente hacia las infancias, pero la verdad es que no es así, pues de acuerdo con la Asociación Mexicana de Vacunología como adultos debemos de tener seis vacunas en nuestro esquema.

Las seis vacunas que como adulto de 20 a 60 años debes de tener son:

VPH

Varicela

Hepatitis

Tetanos

Meningococo

Sarampión (SRP)

Vacuna VPH

El virus del papiloma humano (VPH) es el nombre con el que se conoce a un grupo de más de 200 virus relacionados, los cuales pueden derivar en cáncer, especialmente en el c0uello uterino de las mujeres, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la OMS recomienda como esquema opcional la posibilidad de recibir una única dosis contra el VPH; a su vez, el Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre enfermedades prevenibles por vacunación de la OPS (mayo 2023), recomienda a los países garantizar que todas las niñas de entre 9 y 14 años reciban al menos una dosis de la vacuna contra el VPH.

Las personas inmunodeprimidas, incluidas las que tienen VIH, deben recibir tres dosis si es posible, y si no, al menos dos (con un intervalo de 6 meses).

Vacuna contra la varicela

En México, los adultos mayores de 30 años recibieron una dosis de vacuna contra la varicela en su infancia, por ello es que en la actualidad, las vacunas de este tipo están enfocadas más en bebés y niños pequeños. Sin embargo, si no está inmunizado contra la varicela (es decir, no tuvo varicela y no se ha vacunado), debe recibir 2 dosis de la vacuna con aproximadamente 1 mes entre cada una, según la recomendación del IMSS.

Vacuna contra la Hepatitis

Sobre este antígeno, la Secretaría de Salud señala que contiene una de las proteínas que cubren al virus de la hepatitis B, que es llamada antígeno de superficie de la hepatitis B, la vacuna actualmente se fabrica usando ADN recombinante (son proteínas producidas mediante levaduras modificadas), sin empleo de sangre humana o sus productos, ni otra sustancia de origen humano, por lo que no puede contagiar el virus de la hepatitis B o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Vacuna contra el Tetanos

La vacuna contra el tetanos suele ponerse de refuerzo cuando ocurre algún accidente laboral o casero que implique cortaduras con metales, especialmente oxidados. El antígeno Td te protege de contraer tétanos y difteria, enfermedades potencialmente graves. ¿De qué está hecha la vacuna Td? La vacuna contiene Toxoide (o anatoxina) tetánico de la bacteria Clostridium tetani, causante del tétanos, y Toxoide diftérico de la bacteria Corynebacterium diphterae, causante de la difteria, de acuerdo con el IMSS.

Vacuna contra el Meningococo

La vacuna con la que se cuenta en México contra meningococo está compuesta por polisacáridos conjugados con toxoide diftérico contra los serotipos A, C, Y, W de Neisseria meningitidis. Se recomienda su aplicación a toda la población a partir de los 9 meses de edad, con sus dosis de refuerzo.

En especial grupos de alto riesgo para adquirir meningococo, los cuales son:

* pacientes con asplenia funcional o anatómica.

* pacientes con deficiencia en la función del complemento.

* personas con convivencia estrecha como militares, reclusos, internados, etc.

* microbiólogos

Vacuna contra Sarampión (SRP)

La única manera de prevenir el Sarampión es con la vacuna conocida como triple viral (SRP) la cual protege contra tres enfermedades: sarampión, rubéola y parotiditis, además es segura y gratuita al acudir al IMSS, ISSSTE o centros de salud locales.