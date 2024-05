Contingencia sigue para festejo del 10 de Mayo, día de las Madres

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas, con el fin de proteger la salud de la población y prevenir la exposición a niveles altos de ozono. Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire y evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México informa que, el día de hoy, continúa la persistencia de un sistema de alta presión que generará ambiente seco y cielo despejado a medio nublado en la mayor parte del día, con intensa radiación solar y una temperatura máxima promedio de alrededor de los 30 grados Celsius. En la mañana y primeras horas de la tarde, el viento será débil y de dirección variable, lo cual propiciará el estancamiento de los contaminantes y por la tarde, los pronósticos indican que las condiciones de dispersión mejorarán en forma gradual debido al predominio de viento ligero a moderado de componente sur- sureste. Con estas condiciones se estima que la calidad del aire estará dentro del rango de Mala a Muy Mala calidad del aire.

DOBLE Hoy No Circula para este viernes 10 de mayo 2024

Para este viernes 10 de mayo de 2024 el programa Hoy No Circula aplicará doble, debido a la activación de la Contingencia Ambiental por lo que NO CIRCULAN autos engomado AZUL 9-0 y Permisos. Con holograma de verificación 2 y autos holograma 1 terminación placas NON y vehículos engomado de verificación 00- 0. Esta disposición está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.