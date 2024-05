CNTE emplaza paro indefinido a partir del 15 de mayo en Chiapas

Docentes de la sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon en Chiapas, dentro del marco del Día del Trabajo.

Al inicio de dicha marcha, los líderes sindicales anunciaron que el 15 de mayo se irían a paro indefinido ante la falta de atención de los gobiernos federal y estatal a sus demandas.

Sigue leyendo:

Rechaza México la Ley antiinmigrante HB 4156 en Oklahoma

La noche del pasado martes, la sección VII del CNTE, convocó a medios de comunicación a una conferencia de prensa, que se llevó a cabo en la Exfuente Mactumactzá, en Tuxtla Gutierrez.

Isael González Vázquez, secretario general de la Sección VII del CNTE en Chiapas, dijo que no les queda otra opción.

El líder sindical señaló que entre sus demandas están la abrogación de las reformas a la ley del Issste, la reforma laboral, la reforma educativa y también la reforma energética, hacendaria y la reforma fiscal.

Destacó que en el caso de la CNTE hay maestros cesados por lo que señalan una represión hacia el gremio.

Sigue leyendo:

Marchan por el Día de Trabajo hoy 1 de mayo en todo México

"Aterrizamos en un congreso nacional este fin de semana culminó el día domingo y un resolutivo muy importante es que la CNTE a nivel nacional estallaremos en paro indefinido el día 15 de mayo debido a que hasta hoy no hemos encontrado respuestas concretas a nuestros planteamientos, en Chiapas hay cesados en Chiapas hay suspensión de salarios en el comité seccional no hay libertad sindical ni en el país ni en el estado de Chiapas debido a que hay una represión contra los integrantes del comité seccional si no se regresan a sus centros de trabajo la amenaza es el cese incluso ayer nos notificaron de que a una compañera que es titular tiene plaza congelada le estaban iniciando un proceso de cese no se puede cesar porque está congelada la plaza pero quieren encimar otro proceso se está enseñando la autoridad contra nosotros porque somos un estorbo para ellos".