"A México se le respeta”: manifestantes protestan frente a la embajada de Ecuador 

Alrededor de 50 ciudadanas y ciudadanos, entre ellos simpatizantes de Morena, se manifestaron a las afueras de la Embajada de Ecuador para exigir respeto a México, tras el ingreso de fuerzas policiales a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien horas antes se le concedió asilo.

Con banderas y carteles demandaron respeto al derecho internacional y a la soberanía, e interpretaron el himno nacional frente a la Embajada de Ecuador en México.

Manifestantes frente a la embajada en México

Alina Duarte, educadora en el Instituto de Formación Política de Morena, consideró que se trató de una agresión contra de la soberanía de México y una violación al derecho internacional.

“(A Daniel Noboa) no le importa agredir no solamente un espacio considerado mexicano, sino que también decidió agredir a todo el cuerpo diplomático que se encontraba ahí. Agradecemos a ese cuerpo diplomático que puso su cuerpo dentro de la embajada (...) no es la detención de un delincuente, es la culminación de un acto de persecución absoluta en contra de una facción y una corriente ideológica progresista en Ecuador”, señaló.

Manifestatnes en el embajada de Ecuador en México

A las 16:15 horas comenzaron escucharse consignas consignas como: “Respeto total al derecho total, al derecho internacional”, “Noboa fascista, te tenemos en la lista”, “Hermano ecuatoriano,gobernado por un tirano”, “Novoa Marrano, México soberano”, “Ecuador si, Noboa no”, “Viva México cabrones”, entre otras.

“Es un honor estar con Obrador” y “Viva el presidente”, fueron las consignas que se escucharon con más fuerza durante la protesta.

La policía capitalina montó un discreto dispositivo de seguridad para proteger la Embajada de Ecuador -vallas metálicas y protección perimetral-, ubicada en la calle Tennyson en la colonia Polanco.