Marchas y movilizaciones en la CDMX, hoy 30 de abril

Este martes 30 de abril se llevarán a cabo siete movilizaciones en la Ciudad de México que afectarán distintas vialidades de la alcaldía Cuauhtémoc y Tlalpan desde las 6:30 de la mañana hasta las 17 horas. Para evitar que quedes atrapado en el tráfico y las aglomeraciones, aquí te dejamos todos los detalles que necesitas saber.

Familiares de pacientes con enfermedades raras, llevarán a cabo una marcha “Por la Salud”, para exigir les sea otorgado el tratamiento que ayuda a las necesidades diarias a pacientes con diferentes enfermedades. El movimiento está previsto a partir de las 6:30 de la mañana en el Zócalo capitalino. No se descarta se trasladen a la Secretaría de Salud (SSA).

En tanto, familiares de un joven peregrino desaparecido llevarán a cabo en el Ajusco en la alcaldía Tlalpan una jornada de búsqueda. Cabe destacar que el joven desapareció el pasado 28 de septiembre de 2019, mientras recorría a pie la ruta que cruza los bosques del Ajusco para llegar a la comunidad de Chalma, en el Estado de México.

Mientras estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, madres y padres de los 43 estudiantes desparecidos en Ayotzinapa acudirán a la Fiscalía General de la República a las 10:00 horas. Ahí exigirán que sean investigados todos los ex funcionarios que aparecen en el “Segundo Informe de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa”, por haber participado en las reuniones para crear la “Verdad Histórica”, lo anterior como parte de las actividades de la jornada de lucha "La Verdad y Justicia a la Deriva".

En tanto, la Unión de Artesanos y Trabajadores No asalariados de la Ciudad de México realizarán un mitin en las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas. El movimiento es en contra del desalojo de la comunidad Otomí en la Ciudad de México, del predio ubicado en Londres No. 7, Col. Juárez.

La Coordinadora de Trabajadoras de trabajadores de la Ciudad de México llevarán a cabo un mitin afuera de la secretaría de Gobierno capitalino para solicitar dar seguimiento a las agendas laborales ya planteadas al ex presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Dicho mitin será a las 17:00 horas.