Marchas y bloqueos hoy, miércoles 3 de abril de 2024 en CDMX

CONCENTRACIONES:

MOVIMIENTO ANTORCHISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Eje Central Lazaro Cárdenas a la altura del Palacio de Bellas Artes.

MOTIVO: Realizaran evento denominado "cubetas vacias", para manifestarse por la grave escasez de agua que se padece en esta ciudad y en todo el pais.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COMUNIDAD MAZAHUACALLÍ.

HORA: 11:00

LUGAR: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI) en Amores No. 1322, Col. Del Valle Centro, Alc. Benito Juárez

MOTIVO: En contra de los operativos por parte de la Policía Auxiliar (PA) y exigen ser incorporados a programas de vivienda.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

VECINOS DE LA COLONIA MINAS DE CRISTO.

HORA: 11:00

LUGAR: Col. Minas de Cristo, Alc. Álvaro Obregón (Sin definir calle).

MOTIVO: Exigen se atiendan los daños que han sufrido sus viviendas por la construcción del Tren Interurbano en la zona.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

LOCATARIOS INDEPENDIENTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO (STCM).

HORA: 13:00

LUGAR: Oficimas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: En contra de la administración de los nuevos funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM).

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

JUNTAS POR PALESTINA. 4:20

HORA: 14:00

LUGAR: Embajada de Israel en Sierra Madre No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo.

MOTIVO: Evento “¡Yo me Rapo por Palestina!” en solidaridad con las mujeres palestinas, quienes han sufrido abuso y vejaciones por parte del Ejército de Israel, así como para denunciar el genocidio sionista contra el pueblo palestino.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

CONSEJO COMUNAL DE LA ISLA DE JANITZIO.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Palacio Nacional.

MOTIVO: Solicitan audiencia con el Presidente de la República para gestionar la creación de un centro de vigilancia, conservación y mantenimiento del Lago de Pátzcuaro, así como la declaratoria de zona natural protegida, con el objetivo de poder acceder a los programas de rescate de zonas naturales

OBSERVACIONES: Se prevé que realicen un plantón indefinido como medida de protesta si no obtienen respuesta satisfactoria a sus demandas.

ORGANIZACIONES EN APOYO: Comunidades Lacustres de Pátzcuaro y Colectivo Emancipaciones.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

SECCIONES 09, 10, 11 y 22 DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE).

HORA: Durante el día

LUGAR: Palacio Nacional.

MOTIVO: Continuarán mesas de trabajo para atender sus exigencias para la abrogación de la reforma educativa del año 2019 y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), estabilidad laboral, reinstalación de los profesores cesados, incremento salarial, así como solución a las demandas locales de cada una de las secciones sindicales.