AMLO sobre Salinas Pliego: "que le saqué la vuelta, sí, sí, no voy a caer en ninguna provocación"

Para evitar caer en una provocación, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que le “sacó la vuelta” a la petición del empresario Ricardo Salinas Pliego para entrevistarlo.

Dijo que hablarán luego de que se resuelvan 17 juicios que interpuso el empresario para evitar el pago de impuestos de sus empresas.

“Que le saqué la vuelta, sí, sí, porque no voy a caer yo en ninguna provocación de nada. Llevo tiempo luchando y brincando obstáculos. Soy corredor de obstáculos. Sí. Y me ponen uno y lo brinco. Ya por eso me voy a jubilar porque… y siempre he evadido el acoso. Siempre. Entonces, no es nada personal”, afirmó.