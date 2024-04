Protección Civil de Sonora suspende 2 guarderías por falta de seguridad

Por no contar con programas internos de protección civil y fallar a otras medidas de seguridad que se incluyen en la Ley 5 de Junio, la Coordinación Estatal de Protección Civil decidió suspender la actividad de dos guarderías en Sonora.

Fue gracias a las inspecciones realizadas por la Brigada Especial de Guarderías y Estancias Infantiles que se logró detectar que estos dos lugares donde se cuidaban niños en los municipios de Etchojoa y Huatabampo no eran seguros.

Se trata de Estancia Infantil “Happy Place”, ubicada en Privada Sin Nombre esquina con Álvaro Obregón en Huatabampo, quienes no contaban con un Programa Interno de Protección Civil ni seguro de responsabilidad civil, además, los contactos eléctricos estaban sin protección y no había salida de emergencia.

La otra fue la guardería “Lupita”, ubicada en el Ejido Las Guayabas de Etchojoa, donde no contaban con un Programa Interno de Protección Civil, no tenía muros de contención, tenía cableado expuesto y se encontraron detectores de humo que no funcionaban, entre otros problemas.

Con estas ya son tres las guarderías suspendidas durante este año, donde además se había detectado una estancia infantil operando de forma clandestina en el municipio de Santa Ana.

Damary Yazmín Camacho López, directora de la Brigada Especial de Guarderías, aclaró que en Sonora hay registradas 192 guarderías y todas se deben inspeccionar este año.

Falta de protocolo en guarderías Foto: Especial

En estos momentos ya lograron revisar 60, en los municipios de Etchojoa, Navojoa, Huatabampo, Santa Ana, Nogales, Hermosillo y van tres lugares suspendidos.

Detalló que las Guarderías permanecerán suspendidas hasta que cumplan con la normatividad vigente y subsanen las observaciones presentadas.

