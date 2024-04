AMLO asegura que el crimen organizado ha sido "respetuoso" con él durante sus giras

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que los del crimen organizado siempre han sido “respetuosos” con él durante sus giras por el país desde que era opositor y ahora como presidente de la República; dijo que por lo general se respeta a los ciudadanos ya que las agresiones se dan entre criminales.

La declaración del mandatario, durante la mañanera en Palacio Nacional, se dio cuando fue cuestionado si en Motozintla y otros lugares de Chiapas prevalece la ley, luego del retén de encapuchados con el que se topó el pasado domingo la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum.

El mandatario aseguró que gran parte de las agresiones suceden por confrontaciones entre el crimen organizado

FOTO: Presidencia

“Sí, sí, Claudia. Bueno, ya lo dije, (el nombre), pero se trata de, estuvo por allá, también la candidata opositora (Xóchitl Gálvez)”, dijo.

“Sí, en los momentos más difíciles yo recorro todo el país, tengo cientos de anécdotas sobre eso de imagínense ir a Batopilas en Chihuahua, a Urique en Chihuahua, a Morelos en Chihuahua, al Fuerte, a Sinaloa de Leyva, a Choix, a Badiraguato, a Canelas”, dijo.

-Pero se porta bien el crimen cuando usted va allá -refutó la prensa.

“Pero siempre, no es ahora, iba yo a todos los pueblos, a Tamazula, tengo el orgullo de conocer todos los pueblos de México, y no es para presumir, pero no hay nadie que conozca todos los municipios de México y si encuentran a alguien que conozca todos los municipios de México me lo presentan, y siempre a ras de tierra, y respetuosos, todos y sin guardaespaldas y sin carros blindados, y claro que pues a veces se encuentra uno con gente extraña, pero respetuosa”, aseguró.

El tabasqueño resaltó que algo que se debe saber es que “las agresiones que se dan en el país, por lo general, se dan entre los grupos” del crimen, aunque aclaró que todas las pérdidas de vidas humanas son lamentables.

“Se respeta a los ciudadanos, ya no hay aquello que decía Calderón de que vamos a declarar la guerra y de una vez les informo que pueden haber daños colaterales. Afortunadamente no hay daños colaterales, aunque sentimos todas las pérdidas”, agregó.

--------

AMLO no descarta que encapuchados pertenezcan a Latinus

Agregó que los encapuchados que el pasado domingo detuvieron por unos minutos a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbuam, en Motozintla, Chiapas, podrían ser parte de un grupo delictivo, pero afirmó que también podrían estar vinculados al medio de comunicación Latinus.

“Sí, es que pueden pertenecer a algún grupo, pero estar también vinculados o puestos de acuerdo con Latinus, porque Latinus entrevista a grupos organizados, no estoy inventando nada”, dijo en la ‘mañanera’ de este jueves en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum es abordada por encapuchados en Motozintla

FOTO: Especial

El pasado miércoles se difundió un video de los supuestos encapuchados, en el que afirman que son autodefensas y también rechazan ser parte de un “montaje” con Latinus, para afectar al movimiento al movimiento del gobierno, la Cuarta Transformación (4T).

“Pues tienen todo su derecho a expresarse, nada más que yo creo que no deja de hacer propaganda y que nosotros no estamos para celebrarlo, que si ellos son ciudadanos que están preocupado por la violencia, que están preocupados por la falta de tranquilidad, de paz, pues para qué se encapuchan”, dijo el tabasqueño.

Señalando que en esa zona de Chiapas y frontera con Guatemala está presente la Guardia Nacional, por lo que llamó a los pobladores a que no lleven a cabo actos ilícitos y a cuidar de los civiles.

Afirmó que los encapuchados también tienen derecho a expresarse

FOTO: Presidencia



“Y no dejarnos intimidar por nadie, deben ellos de entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, ya todos somos mayores y no es quítate tú porque quiero yo, para qué vienes aquí si aquí mando yo.

“Yo no me dejo presionar por nadie, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Qué es lo que sucedía antes, por qué se complicó todo, porque se protegía a unos y se perseguía a otros”, contestó.

