Ley de Amparo, diputados federales aprueban reformas

Por mayoría de votos de 258 votos a favor, 213 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Amparo, que le quita facultades al Poder Judicial para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pueda suspender leyes, reformas u obras públicas, como sucedió con el Tren Maya.

Con esta acción se deroga el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Mexicana y adiciona un último párrafo al artículo 148 constitucional que queda de la siguiente manera:

Sigue leyendo:

Senado baja la transmisión donde sacrifican a un ave como ofrenda a Tláloc

Lizbeth Mata Lozano, Presidenta de la Comisión de Justicia, aseguró que los cambios aprobados a la Ley de Amparo, contradicen los dispuesto en la Carta Magna, por lo que adelantó que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demostrar que se equivocan.

Antes, Adriana Bustamante Castellanos, legisladora de Morena y quien fundamentó la iniciativa, afirmó que es mentira que, con esta propuesta legislativa, se elimine el efecto protector constitucional que hay en México.

“Quiero decirle al pueblo de México, que no crea las mentiras de la oposición. El proyecto que hoy se presenta, no busca limitar, ni reducir o restringir el efecto protector y garantista del juicio de amparo, justo porque el juicio de amparo, es el recurso judicial más efectivo con el que cuentan las y los ciudadanos para defenderse de los actos de la autoridad que considera excesivos o arbitrarios”, afirmó.

Francisco Javier Huacus, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que, esto le quitará facultades al Poder Judicial de la Federación, pero también ata de manos la inconformidad de la ciudadanía de nuestro país, al quitarles la única herramienta que sirve como protección instantánea y temporal de los derechos de la gente.

Sigue leyendo:

Piden rechazar Ley de Amparo

“Esta iniciativa nos pone a un paso de la tiranía, donde las y los mexicanos no podamos defendernos de actos arbitrarios de la autoridad o leyes que lesionen nuestros derechos. Están eliminando las garantías individuales de los ciudadanos, básicamente de su gobierno. Quieren que el pueblo no se queje, que el pueblo no levante la voz, porque si el gobierno no te da tus medicamentos contra el cáncer, ya no podrás ampararte”, expuso.