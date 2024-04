Pareja despoja de su celular a un menor de edad con síndrome de down

Un niño con síndrome de down fue despojado de su celular en un centro comercial de Monterrey, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales la madre del menor, quien aseguró que todo ocurrió en un breve descuido. Según describió en su cuenta de Facebook, su hijo se encontraba en su carriola viendo unos videos en su dispositivo, cuando unas personas se lo arrebataron.

"Me ayudan a compartir le robaron su celular a rafa mi niño tiene síndrome de down en el del sol de morelos Me da mas coraje por que justo le compramos su mica y su funda y e estaba feliz con su celular no dejaba de verlo y llegaron y se lo quitaron de su charola de la carriola el estaba viendo videos", escribió Laura Daniela Pérez en su cuenta de Facebook.