Hallan 9 cuerpos apilados en carretera a Ciudad Juárez; tenían heridas de bala

Autoridades de Chihuahua realizaron un aterrador hallazgo la mañana de este domingo 21 de abril, luego de que encontraron nueve cadáveres apilados en la carretera a Ciudad Juárez. De acuerdo con primeros reportes, los cuerpos se encontraban en las orillas de la vialidad, esto a la altura del kilómetro 37. Hasta ahora, no se ha revelado la identidad de las víctimas, pero medios locales aseguran que el crimen podría estar relacionado con la delincuencia organizada.

Aparentemente, los nueve cuerpos eran masculinos y presentaban heridas por arma de fuego. Los fallecidos fueron encontrados sin ropa, maniatados y algunos estaban envueltos con plástico. Cabe mencionar que los cadáveres estaban apilados unos sobre otros. La causa de muerte de las víctimas aún no ha sido esclarecida; tampoco se dio a conocer la identidad de las personas asesinadas, se espera que en los próximos días las autoridades den a conocer más información del caso.

¿Qué se sabe sobre los nueve cuerpos encontrados en carretera a Ciudad Juárez?

Los cuerpos estaban apilados a la orilla de una carretera. Foto: especial.

Hasta ahora, no hay información de las víctimas, ni de la o las personas que están detrás del crimen. No obstante, en redes sociales trascendió que junto a los cuerpos había un narcomensaje - información que no ha sido confirmada por las autoridades - en el que se leía el siguiente mensaje: "Chihuahua tiene dueño". En este sentido, medios locales e internautas especularon que el multihomicidio podría estar relacionado con el crimen organizado.

Hasta la zona donde se dio el hallazgo arribaron elementos de la policía municipal, Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área y realizaron el levantamiento de los cuerpos. De igual manera, las autoridades comenzaron las investigaciones para dar con el o los responsables del multihomicidio.

Las autoridades quedaron resguardando el área. Foto: especial.

¿Quiénes eran las personas asesinadas?

Las autoridades no han revelado quiénes son las víctimas que fueron encontradas sin vida en la carretera a Ciudad Juárez. Se espera que en los próximos días, las autoridades den a conocer nueva información que ayude a esclarecer la identidad de los fallecidos, así como información sobre los posibles agresores.