Sismos de magnitud 5 y 4.8 sacuden Chiapas, ¿por qué no se activó la alerta en CDMX?

La mañana de este sábado 20 de abril dos sismos sacudieron el estado de Chiapas, los cuales fueron de magnitud 5 y 4.8, y según lo informado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), tuvieron como epicentros los municipios de Motozintla y Huitla, respectivamente. Hasta el momento, no se reportan daños tras estos fenómenos naturales y se informó que no fue necesario activar la alerta sísmica en la Ciudad de México debido a que los sensores que detectan este tipo de eventos no alcanzaron los niveles de energía requeridos.

información en desarrollo...