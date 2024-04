Sismo de magnitud 4.1 despierta a Oaxaca hoy sábado 20 de abril

La mañana de este sábado 20 de abril se registró un sismo de magnitud 4.1 en el estado de Oaxaca, cuyo epicentro fue ubicado a 82 kilómetros al sur del municipio costero de Salina Cruz, según lo informado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil no reportan daños y se informó que no fue necesario activar la alerta sísmica en la Ciudad de México debido a que los sensores que detectan este tipo de eventos no alcanzaron los niveles de energía requeridos.

“SISMO Magnitud 4.1 Loc. 82 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX, 20/04/24 06:37:22 Lat 15.45 Lon -95.04 Pf 19 km”, fue el informe del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Hasta el momento, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca no ha emitido ningún reporte de daños ocasionados por el sismo de este sábado 20 de abril, sin embargo, se sabe que se desplegaron los protocolos de revisión y seguridad en la región para atender cualquier tipo de emergencia, por lo que se espera que sea en las siguientes horas cuando se difunda un reporte detallado al respecto.

Sismos sacuden México este sábado 20 de abril

En adición al sismo de magnitud 4.1 en Salina Cruz, Oaxaca, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó una intensa actividad sísmica en Baja California Sur donde desde la noche del viernes 19 de abril se han reportado distintos eventos de este tipo. Guerrero Negro y Loreto fueron los puntos de la referida entidad donde se ha presentado una mayor actividad sísmica.

Por otra parte, en Chiapas también se registró un sismo de magnitud 5 la mañana de este sábado 20 de abril, el cual tuvo como epicentro Motozintla, no obstante, tampoco se reportaron daños, asimismo, en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí también se registró un sismo de magnitud 4.