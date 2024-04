Alicia Bárcena pide a autoridades de EU hacer equipos contra leyes antiinmigrantes: “que no prevalezca la intolerancia”

En reunión con autoridades locales de Eagle Pass, federales y del Condado de Maverick, en Texas, Estados Unidos, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, los invitó este sábado a hacer equipo con el gobierno mexicano para evitar la propagación de leyes antiinmigrantes, como la ley texana SB4.

“Sé que, entre que la ley (SB4) no ha salido, afortunadamente no ha entrado en vigor, pero si eso sucede, ¿qué vamos a hacer? Ojalá conjuntamente, para no, yo diría, para no, que no prevalezca la intolerancia, la discriminación, sino que siga prevaleciendo entre nuestras comunidades la amistad, la solidaridad”, dijo la canciller en su gira en Texas.

Sigue leyendo:

México prepara 3 acciones tras asalto a Embajada de México en Ecuador

Alicia Bárcena desmiente conflicto entre México y Argentina: “afirmamos nuestra relación de mutuo respeto”

Leyenda

Dicha ley que fue promulgada en diciembre pasado por el gobernador Greg Abbott. Permite a las autoridades locales detener personas si se sospecha que son migrantes ilegales, y penaliza los ingresos ilegales a territorio texano y los cataloga de un delito estatal. En marzo de este año, el Tribunal Supremo de EU puso una pausa indefinida a este ley.

Bárcena argumentó a las autoridades estadounidenses que México no quiere que “se nos vuelva a dar una situación tan crítica como la que se nos dio en aquel momento donde, Eagle Pass fue conocido mundialmente por una razón no grata que fue la cantidad de migrantes que había aquí, me parece que eran muchos haitianos los que se habían concentrado entre Piedras Negras y, bueno, Acuña, esta zona”.

Con ese contexto, les ofreció todo el apoyo del Gobierno de México y les pidió el suyo. Entre los presentes en reunión estuvieron el Alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas Jr., y el Jefe del Sector del Rio de la Patrulla Fronteriza, Robert Danley, pero también cónsules mexicanos en Texas.

“Para que las leyes anti-inmigrantes no cundan, digamos, no sean nuestro modus operandi o el modus operandi de ustedes. Yo sé que no es fácil porque, lógicamente, entre las autoridades federales y las locales siempre hay esta situación, y la ley SB4 es un reflejo de aquello ¿no? donde le están pidiendo a las autoridades locales que hagan funciones de migración, cuando en realidad es una tarea federal”, les dijo.

En su cuarto y último día de trabajo por Texas, Bárcena tiene programado una reunión también con representantes comunitarios de Eagle Pass para después trasladarse al Puente Internacional Nuevo Laredo III-Laredo IV “Comercio Mundial", donde se encontrará con el Alcalde de Laredo, Víctor Treviño, para hablar sobre el impacto del tráfico comercial de esta zona.

Como acto final en su agenda, la canciller se trasladará al Consulado General de México en Laredo para llevar a cabo una última reunión con miembros de la comunidad y conocer la labor que se realiza en dicho lugar por nuestras y nuestros connacionales.

BRC