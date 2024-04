Incidente en Tren Maya, por una falla en la fijación de un tornillo, revela Sedena

Este 2 de abril en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dieron a conocer las causas de descarrilamiento del Tren Maya, ocurrido el pasado 25 de marzo en la estación Tixkokob.

El titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, indicó que a las 9:25 horas, el último vagón del tren que se desplazaba de San Francisco Campeche a Cancún Aeropuerto se salió de las vías a 50 metros antes de entrar a la estación Tixkokob, debido a una falla en las fijaciones mecánicas de un tornillo, conocido como clamp, que asegura el cambio de vía en el riel.

El titular de la Sedena explicó que se trató de la sujeción de un clamp. Foto: Especial

"Esto fue lo que se encontró, que la sujeción del este clamp, no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal y pasaron tres trenes, el último es el que toma de manera incorrecta esta aparato de vía y es lo que genera que se salga de las vías, no hubo hubo incidente, más que daños en el tren", detalló.