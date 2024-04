Peña Nieto se sincera y confiesa quién es su expresidente menos favorito: “cero me llevo con él”

Enrique Peña Nieto reapareció en la vida pública y aseguró que un expresidente de México es su menos favorito; sin embargo, precisó que no se lleva mal con él, pero tampoco bien.

En su libro “EPN: confesiones desde el exilio”, Mario Maldonado indicó que en entrevista con el expresidente priísta en un restaurante de Punta Cana en República Dominicana, el exmandatario confesó entre otras cosas, que su antecesor en la presidencia, Felipe Calderón Hinojosa, es su homólogo con el que menos se lleva.

A través de su cuenta de exTwitter, Maldonado indicó que en unos días publicará su libro que está basado en conversaciones que tuvo con el expresidente de México, Peña Nieto, en varios encuentros que tuvo con él en República Dominicana y en España.

“Esta entrevista es parte de un libro que pronto voy a publicar (a finales de este mes) basado en una serie de encuentros y conversaciones largas con el expresidente Enrique Peña Nieto en Madrid, España, y en Punta Cana, República Dominicana, durante el último año y medio”, escribió el periodista en su redes.

De acuerdo con la publicación del comunicador, Peña Nieto afirmó que pese que habría una cercanía con Calderón Hinojosa al ser su sucesor en cuestiones de seguridad con la llamada guerra contra el narcotráfico, la realidad fue que no tuvo ninguna relación con el expresidente de extracción panista.

“Yo no soy calderonista, cero me llevo con él; no me llevo mal, pero tampoco me llevo bien": EPN.