Peña Nieto revela la llamada que sostuvo con AMLO por WhatsApp

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, confesó haber tenido una conversación con el actual mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador por medio de una llamada de WhatsApp. La charla habría ocurrido el 15 de septiembre del 2023 y duró apenas uno o dos minutos.

De acuerdo con Mario Maldonado en su libro "Confesiones desde el exilio: EPN", Andrés Manuel López Obrador se encontraba en la inauguración del Tren Interurbano México-Toluca y la llamada se dio a través de dos contactos: uno cercano a Peña Nieto y otro a Daniel Asaf Manjarrez, el encargado de coordinar la ayudantía de López Obrador.

El expresidente priista llamó por WhatsApp a Asaf y este le comunicó a López Obrador. El tema central de la conversación fue un gesto de agradecimiento de Peña Nieto hacia López Obrador por las palabras positivas que este último había dicho sobre su persona en días pasado, cuando le agradeció por su neutralidad en las elecciones de 2018.

“Soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña (...) no se metió”, dijo.

En respuesta a este reconocimiento, en su conversación telefónica, Peña Nieto dijo a AMLO: “Le aprecio mucho el gesto de ayer, señor presidente”. A lo cual, AMLO respondió: “Gracias, Enrique, te comportaste como un demócrata, eso no lo voy a olvidar. Que estés bien”.

Cómo se lleva con otros presidentes

Durante su entrevista, otro de los temas que abordó es cómo se lleva con otras figuras de la política. Por lo que aclaró que él no es calderonista pero que se lleva bien con el expresidente Felipe Calderón: “Yo no soy calderonista, cero me llevo con él; no me llevo mal, pero tampoco me llevo bien”, expresó.

Asimismo, calificó a Calderón de ‘hosco’ y lo identificó como la persona con la que menos hubiera deseado convivir entre los exmandatarios.