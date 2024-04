"Me volvería a subir", Fernando viajó en el helicóptero que se cayó en Coyoacán y así fue su experiencia

La tarde del domingo se vio entristecida en la Ciudad de México, luego de que tres personas murieron durante el colapso de un helicóptero de vuelos privados, en un predio ubicado en la alcaldía Coyoacán. Luego de ver la noticia, una persona que viajó en dicha aeronave compartió su experiencia con El Heraldo de México.

Sobre las víctimas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), informó que el hombre y la mujer que se desplomaron de la aeronave eran extranjeros, específicamente coreanos. De manera preliminar se ha explicado que el accidente se originó por un paro del motor.

Sigue leyendo

Caída de helicóptero CDMX: eran de nacionalidad coreana las víctimas del accidente en Coyoacán

VIDEO: difunden el momento exacto de la caída del helicóptero en Coyoacán

Fernando viajó hace dos años en el helicóptero que cayó el domingo. Foto: Cortesía

Ramiro Fernando Barroso Solar viajó en el helicóptero Bell 206B Jet Ranger II hace dos años y al ver la noticia recordó aquella experiencia. "Pude haber sido yo las personas que iban, pues la experiencia de volar en helicóptero es algo genial pero ya me imagino, se detuvo el motor, 'agárrense porque vamos en picada', pues si debió de ser algo fuerte para los tripulantes que hoy ya no están con nosotros", lamentó.

Luego del accidente, algunos testigos relataron que el piloto realizó maniobras para no caer sobre un tianguis que se coloca en avenida del Imán, por lo que Armando Cervantes ha sido reconocido como un héroe, incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, Ramiro Fernando lo recuerda como una persona muy amable. "Si me acuerdo del piloto su nombre era muy amable siempre atento, volaba bien, sabía lo que hacía . Hasta él mismo decía 'volamos rápido o normal muy arriba o a 300 metros para ver la ciudad'", dice.

Fernando viajó hace dos años en el helicóptero que cayó el domingo. Foto: Cortesía

De acuerdo con quien fue pasajero del helicóptero Bell 206B Jet Ranger II, lo volvería hacer. "Me volvería a subir porque cada viaje es un vuelo distinto. Ese día estaba nublado pero no llovió. Pueden haber días soleados o días con alto viento y no se por qué tuvo problemas la aeronave, dicen que se paró el motor, pero siempre los tenían en mantenimiento y los cuidaban", comentó Fernando Ramiro sobre su experiencia en el helicóptero que cayó el domingo pasado.