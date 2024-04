Mujer denuncia red de robos de maletas en Volaris: así operan

En redes sociales se volvió viral el testimonio de una pasajera de Volaris, quien - a través de sus redes sociales - compartió que existe una red de robos de maletas dentro de la aerolínea. La denunciante, identificada en Twitter como @deperiferia_, señaló que el pasado 14 de abril ella tomó un vuelo de Guadalajara a Ciudad de México, en el que le robaron las pertenencias que había guardado en el equipaje.

Según la denuncia, la mujer llegó a la terminar aérea el 14 de abril y, pese a que su boleto no incluía maleta documentada, el personal de Volaris le ofreció registrar su equipaje de mano de forma gratuita: "todo parecía normal, pero al recoger mi maleta en destino, me di cuenta de que me faltaban varias cosas", señaló la denunciante a través de sus redes sociales.

Así opera la red de robos de maletas

La mujer denunció que sus pertenencias fueron robadas. Foto: @deperiferia_

La mujer comentó que al revisar su equipaje se dio cuenta de que le habían robado tarjetas de débito y crédito, audífonos profesionales Sennheiser y efectivo en Quetzales y pesos mexicanos. Tras lo ocurrido, ella acudió con el personal de la aerolínea, quienes se deslindaron del robo y no le ofrecieron una solución a la usuaria afectada.

"Al reportarlo inmediatamente con Volaris, me dijeron que no se hacía responsable del robo de objetos de valor, a pesar de que me ofrecieron el servicio de forma gratuita. Pasé horas esperando una respuesta de Volaris, pero al final, no ofrecieron ninguna solución", dijo la usuaria de internet. Agregó que tras lo sucedido estuvo investigando en internet y descubrió que el robo de maletas es común en la aerolínea.

Denuncian que los robos son habituales en la aerolínea

Otras personas también han sido víctimas de robo. Foto: @deperiferia_

"Hay múltiples quejas en páginas de viajes. Tienen la obligación legal de compensar por los robos durante el servicio pero no brinda respuesta a los usuarios. Todas las denuncias de las imágenes son del 2023", compartió la mujer en su denuncia en Twitter. De igual manera, la usuaria de internet difundió el testimonio de otras personas que enfrentaron una situación similar con la aerolínea.

Finalmente, la mujer comentó que hacía público su caso con la intención de alertar a otros viajeros y evitar que pasen por una situación similar con la aerolínea involucrada: "quiero hacer público este incidente para que otros usuarios estén al tanto de los riesgos al utilizar los servicios de Volaris".