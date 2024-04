Golpean a una mujer en cadena de cines por hacer ruido en la sala | VIDEO

A través de la red Tik Tok, una mujer denunció que acudió al cine con sus amigos, cuando de repente fue golpeada en plena sala, supuestamente acudieron a Cinemex Universidad, en la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.

La mujer asegura que ella no quería ver la película pero sus amigos la convencieron, así que durante los cortos estaba haciendo ruidos con ellos de manera de juego, por lo que otra asistente se molestó y les pidió que guardaran silencio, además, fue por personal de Cinemex para resolver la situación.

"Acabo de salir de Cinemex, me acaban de golpear, estoy temblando, me golpearon en la cara, estoy temblando, había gente súper violenta, y nos comenzaron a golpear", aseguró en video que compartió.

La mujer acusa que Cinemex no actuó de forma correcta

Los afectados aseguran que los golpearon por un mal entendido

Yuselen, quien supuestamente es una cantante sinaloense, asegura que ella estaba jugando con sus amigos y que alguien se ofendió porque pensó que la estaban insultado, cuando en realidad solo estaba jugando con sus amigos, por lo que la mujer que se sintió ofendida por el comportamiento de Yuselen, acudió a pedir ayuda a personal de Cinemex.

Yuselen acusa que la mujer la golpeó la cabeza, y le jaló el cabello, sin embargo, comenzó a arrastrarla a las butacas del cine, por lo que su novio, aparentemente extranjero se interpuso entre la chica y la señora.

Yuselen es cantante sinaloense y se encontraba en un Cine.

Las personas aseguran que la denuncia debería ser a las personas agresoras y no ha Cinemex

En los comentarios de la serie de videos en donde la usuaria asegura que fue agredida, comentaron que la denuncia no debería ir a Cinemex, si no a las personas que los agredieron, incluso se puede leer como en un comentario le dicen a la mujer que lo único que busca es sacar algo del complejo y no denunciar a los agresores.

Yuselen también menciona que no le devolvieron ni las entradas, ni dinero debido a lo que ocurrió, e incluso asegura que personal de Cinemex vio todo lo que ocurrió y no hizo nada al respecto. Hasta el momento Cinemex no ha emitido ningún comunicado de lo sucedido, ni tampoco si Yuselen recibirá alguna compensación.