Tequila el único arte que se puede beber

Es un retrato no sólo de la historia sino también de la madurez que ha alcanzado el organismo que defiende la grandeza de la bebida espirituosa. Incluye un recuento de la situación actual que vive el sector y su potencial en el mundo.

Fotos: Adriana Luna

Las anécdotas de campesinos y los retos que enfrentaron productores e industriales para la elaboración de la bebida y posicionarla en el mundo, así como la conformación del CRT quedaron plasmadas en las páginas de este libro que se publicará

en inglés y español en formato impreso y digital.

“No es un libro técnico, es un libro de una cordial bienvenida al mundo tequilero. Yo me sorprendí, desconocía muchas cosas significativas de esta industria, escribiendo efímero, en cambio este libro es una investigación de largo aliento, fue un reto. La historia es un buen pretexto para quien quiera profundizar en tradiciones como festividades en los (años) 70, qué era el ‘Margarita bowl’ (para promover el tequila en Texas). La bebida tenía una mala fama no solo aquí en México, no era socialmente aceptada, ha tenido sus momentos. Este libro vuelve a poner los ojos en una bebida que tiene una tradición bellísima “, añadió.