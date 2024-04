Interrumpen sesión del Senado, entregarían la medalla de Honor Armada de México al titular de Semar

Las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, así como senadores faltistas, frenaron la sesión del Senado donde se alistaba entregar la medalla de Honor Armada de México al almirante secretario de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán.

Aunque Morena y sus aliados tienen mayoría en el Senado, la ausencia de algunos senadores que están en campaña hizo difícil que se reúnan 65 senadores para hacer quorum legal y que la sesión diera inicio. Se contabilizaron 63 legisladores en el tablero de asistencia y para hacer quorum el Senado requiere de al menos 65 senadores presentes.

Rafael Ojeda Durán recibiría el galardón este martes Foto: Especial

Y es que senadores de oposición rechazaron pasar asistencia en el Pleno senatorial con la finalidad de no hacer quorum para frenar la sesión, ya que están en contra de dos reformas que iban a avanzar en la Cámara alta sobre la Ley de Amnistía y la Ley de Amparo.

De acuerdo con el coordinador del PAN en la Cámara alta, Julen Rementería del Puerto, la oposición se mantiene en resistencia y con no presentar su asistencia demuestra que está en contra de esas estas reformas, una porque quieren que el presidente de la República pueda dar amnistía a cualquier delincuente y la otra es para que el Poder Judicial no pueda suspender leyes, reformas u obras públicas.

"Pareciera que la discusión en tribuna no es lo suficiente y queremos en este momento manifestarlo por la inasistencia que se tiene, no por no estar dispuestos a trabajar, porque aquí estamos, que se haga evidente y que todo mundo sepa que es lo que está pasando es porque no debemos dejar que se atropellen los derechos", afirmó el panista.