Asesinan a joven de 17 años en Iztacalco; la madre descubrió al presunto feminicida y fue atacada con arma blanca

Una adolescente, de tan solo 17 años de edad, fue asesinada dentro de una vivienda en la Colonia La Cruz La Joya, en la alcaldía Iztacalco. De acuerdo con primeros reportes, la menor de edad - quien respondía al nombre de María José - fue abusada y asesinada por uno de sus vecinos, un hombre de entre 35 y 40 años de edad. En la zona se registra una fuerte movilización por parte de elementos de seguridad, ya que el principal sospechoso estuvo a punto de ser linchado.

El padre de la menor detalló - en entrevista con Telediario - que la joven se encontraba en su domicilio, cuando el vecino ingresó y la atacó con un arma blanca. Según el testimonio del hombre, la madre de la adolescente había salido a realizar unas compras, por lo que María José se quedó sola; sin embargo, cuando regresó a la vivienda se encontró con el agresor y lo enfrentó, resultando herida de gravedad.

La zona quedó acordonada. Foto: especial.

Feminicida de María José también atacó a la madre de las jóvenes

"Mi hija iba a la escuela en la tarde. En la mañana, como cualquier adolescente que es estudiante, se quedaba en casa para estudiar", comentó el padre de la menor, quien se identificó como Ernesto Hoyuela. Agregó que el feminicidio ocurrió cuando la madre de la joven salió a realizar unas compras: "su mamá salió al mercado y cuando regresó escuchó ruidos, gritos de auxilio. Cuando su mamá entró todavía vio salir al agresor (...) el tipo la agredió también con un cuchillo. Su mamá está en el hospital, está grave, tiene varias cuchilladas".

Tras el feminicidio de la joven, vecinos trataron de detener al agresor para lincharlo, pero se refugió en un departamento. Elementos de la policía, que acudieron ante el llamado de emergencia de testigos, consiguieron arrestar al sospechoso, quien tenía la ropa llena de sangre y visibles heridas en el rostro. El hombre fue llevado ante las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal durante las próximas horas.

María José estudiaba el bachillerato y quería ingresar a la UNAM

Ante cámaras de medios de comunicación, el padre de la menor lamentó los hechos violentos contra su hija y pidió que el caso no quede impune, ya que hay evidencia suficiente para comprobar que el vecino asesinó a la adolescente. De igual manera, Ernesto Hoyuela recordó a la joven como una niña sana y estudiosa, que soñaba con entrar a la universidad.

"Era una niña muy sana. Estaba en bachilleres y este año iba a ir a la universidad. Nos estábamos preparando para hacer exámenes en la UNAM y el IPN. Su sueño era estudiar y ser motociclista como yo; este año le iba a comprar su moto, porque iba a cumplir 18 años. Ya no me dejaron", relató entre lágrimas en padre de María José. El hombre aprovechó la presencia de medios de comunicación para pedir justicia por el feminicidio de su hija: "yo lo que pido es justicia, que vaya a la cárcel y que no lo dejen salir. Y a mis amigos adentro que me ayuden hacer justicia también", sentenció.