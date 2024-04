¿Quiénes están exentos de presentar la declaración anual 2023 ante el SAT?

La Declaración Anual de Impuestos del año 2023 debe ser presentada puntualmente ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por tanto individuos como entidades comerciales. Sin embargo, para este periodo fiscal, ciertos contribuyentes no están obligados a realizar este trámite. Conoce quienes no deberán presentar su declaración anual en este abril 2024.

Recuerda que la declaración anual es un trámite fiscal que deben realizar tanto personas físicas como personas morales al finalizar el año fiscal. En este proceso, los contribuyentes presentan ante el Servicio de Administración Tributaria en México un resumen de sus ingresos, deducciones y pagos de impuestos realizados durante el año. Esta declaración permite calcular si el contribuyente ha pagado la cantidad correcta de impuestos durante el año o si se le debe un reembolso, o bien, si tiene algún saldo pendiente por pagar.

¿Quienes no deberán hacer su declaración anual?

Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las personas que están inscritas en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), cuyos ingresos anuales sean inferiores a 400 mil pesos y que tengan un único empleador, no tienen la obligación de presentar la declaración anual. del año 2022.



Además, no se requiere presentar la declaración anual si se emite un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con el total de ingresos por salarios y no se indica la existencia de impuestos pendientes. También están exentas de realizar la declaración anual aquellas personas físicas que recibieron ingresos mensuales por salarios o intereses nominales, siempre que en el mes no superen los 20 mil pesos. También se incluyen en esta exención los jubilados y pensionados cuyos pagos mensuales sean inferiores a 43 mil 299 pesos.

Tengo saldo a favor, ¿cuánto se tarda el SAT en devolverlo?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dispone de un lapso de 40 días laborables para reembolsar el saldo a favor una vez que se haya presentado la declaración anual. No obstante, este periodo puede ser sujeto a modificaciones según las circunstancias particulares de cada caso.

En el caso de que tu declaración haya sido procesada de manera correcta y tengas un saldo a tu favor, puedes verificar el estado del reembolso a través del portal web del SAT. Además, es posible que recibas notificaciones vía correo electrónico o mensaje de texto que te informen sobre el progreso de tu trámite.