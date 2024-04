Shakira anuncia su gira mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour", ¿México está incluido?

Shakira hizo una aparición estelar en el Festival Coachella 2024. Las actividades en la fiesta más grande de la música de los Estados Unidos comenzó este 12 de marzo de 2024 en Indio, California, donde artistas de la talla de Lana del Rey, Peso Pluma, Justice, Sabrina Carpenter, Steve Angelo, Deftones, ATEEZ o el mismísimo Bizarrap dieron tremendos conciertos para los asistentes.

Fue precisamente durante la presentación de Biza, el productor argentino más famoso de los últimos años, donde Shakira se subió a cantar una canción, desde luego, la Bzrp Music Sessions, Vol. 53 que se estrenó el 11 de enero de 2024 y que hoy por hoy tiene más de 700 mil millones de vistas.

¿Las mujeres ya no lloran World Tour vendrá a México?

La cantante se llevó el Coachella durante su presentación con Bizarrap. Instagram: @shakira

Es de esta canción donde se desprende el nombre su nuevo tour, mismo que presentó en las pantallas del escenario. Las Mujeres ya no lloran World Tour visitará muchas partes del mundo, y tal vez podrían estar incluidas unas cuantas fechas en la Ciudad de México y otros estados de la República.

¿Que tiene Shakira bajo el brazo? Pues para empezar, no ha venido a México para interpretar ésta y otras colaboraciones como TQG con Karol G, por ejemplo. Ahora presentará precisamente el disco "Las mujeres ya no lloran" que lanzó este 2024 con 17 canciones originales 100 por ciento.

Este es el tracklist nuevo de la cantante colombiana:

Puntería con Cardi B

La Fuerte con Bizarrap

Cohete con Rauw Alejandro

Entre Paréntesis con Grupo Frontera

Cómo dónde y cuándo

última

Nassau

Te felicito con Rauw Alejandro

Monotonía con Ozuna

TQG con Karol G

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Acróstico

Copa Vacía con Manuel Turizo

El Jefe con Fuerza Regida

Estas son todas las bandas que se presentarán en Coachella el sábado 13 de abril

Tyler, The Creator, Blur, Ice Spice, Gesaffelstein, Sublime, Jungle, Dom Dolla, Bleachers, Grimes, Jon Batiste, LE SSERAFIM, Charlotte de Witte, ISOxos Knock2, Santa Fe Klan, Blxst, Purple Disco Machine, the Drums, Skream& Benga, Destroy Lonely, Orbital Kevin Abstract, Aquabats, Kevin Kaarl, RAYE, Red Pears, FLO, the Blessed Madonna, Hatsune, Miku, SPINALL, Palace, the Adicts thuy, Oneohtrix Point Never, Young Fathers, Kenya Grace, Patrick Mason, Last Dinner Party, har italia, Reinier Zonneveld, Saint Levant, Mahmut Orhan, Ame x Marcel Dettmann, Brutalismus 3000, Erika de Casier, Girl Ultra, Maz, No Doubt, Depresión Sonora, Will Clarke, Militarie Gun, Mnady, Indiana, Kimonos.

Estas son todas las bandas que se presentarán en Coachella el domingo 14 de abril

J Balvin, Jhené Aiko Khruangbin Carin León Anyma John Summit Lil Yachty DJ Snake LUDMILLA Rose AP Dhillon Reneé Rapp Bebe Rexha Coi Leray NAV Tems BICEP Victoria Monét Taking Back Sunday 88RISING FUTURES ARTBAT Atarashii Gakko! Boy Harsher Barry Can't Swim Olivia Dean LATIN MAFIA Two Shell Hermanos Gutiérrez Folamour Jockstrap Carlita Mdou Moctar Eddie Zuko Adam Ten x Mita Gami-YG Marley Eli Fur Flight Facilities DJ Seinfeld Tita Lau Bb trickz feeble little horse JOPLYN-jjuujjuu AND