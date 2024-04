Fofo Márquez: surge una nueva víctima del influencer, lo acusan de hacer que un hombre perdiera un ojo

El pasado miércoles 10 de abril, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que se vinculó a proceso a Fofo Márquez por presuntamente haber cometido el delito de feminicidio en grado de tentativa luego de haber golpeado a una mujer en las calles de Naucalpan y en medio de todo este escándalo se sumó una nueva acusación en contra del influencer, la cual, comprobaría que este comportamiento agresivo es común en “El Niño Millonario” pues resulta que un hombre señala al creador de contenido y a un par de sus amigos de haberle propinado una brutal golpiza, la cual, provocó que perdiera un ojo, así como otras consecuencias.

Esta nueva acusación en contra de Fofo Márquez salió a la luz por un video de la creadora de contenido conocida como “Julieta, la loba de Jalisco”, pues entrevistó a un hombre llamado Sebastián Castillo, quien dijo haber trabajado como escolta y contó que en alguna ocasión le pidieron que fungiera como la seguridad de una fiesta privada, a la cual se quiso colar “El Niño Millonario” acompañado de dos sus amigos pese a que no estaban invitados, por lo que al negarles la entrada se detonó la brutal agresión.

Sigue leyendo:

Fofo Márquez: ¿cómo es el penal de Barrientos y por qué se habla de "duras bienvenidas"?

Fofo Márquez podría pasar 8 o 9 años en prisión por tentativa de feminicidio

“Yo resguardaba una casa donde se hacía una fiesta, yo era la seguridad, a mí se me dio la orden de que no entrara ninguna persona que no entrara nadie que no estuviera en la lista, llegaron esas personas a meterse a la fiesta, Fofo Márquez, entonces no lo conocía, pero iba con varias personas más, cuando les digo que no están veo que se van y quieren brincarse por la parte del estacionamiento y voy a pararlos y es cuando empiezan los altercados y me agreden, eran tres personas las que me agreden, me ponen toques en la garganta, me dan un puñetazo con un metal que se conoce como bóxer, mi compañero fue auxiliarme, pero todavía empezaron a golpearnos con piedras de río que había por ahí”, relató Sebastián Castillo.

De acuerdo con lo relatado por Sebastián Castillo, gracias a uno de sus compañeros se logró detener la agresión y se detuvo a los a Fofo Márquez y sus dos amigos, sin embargo, cuando ambas partes se suponía iban a ser trasladadas al Ministerio Público solo llegó uno de los amigos de “El Niño Millonario”, pues el exescolta señaló que el papá del influencer llegó a la escena para rescatar a su hijo y hasta especuló que pudieron haber dado dinero para que no tuvieran que enfrentarse a la justicia.

Fofo Márquez ya fue vinculado a proceso tras haber golpeado a una mujer en Naucalpan. Foto: IG: mr.fofomqz

Cabe mencionar que Sebastián Castillo señaló que sí procedió legalmente contra el amigo de Fofo Márquez y que ganó el juicio moral, sin embargo, no ha recibido ni un solo peso como reparación de daños.

“No me pagaron, le dieron carpetazo al caso, no sé si dieron dinero o algo, pero no nada, se supone que yo gané el juicio moral, pero no lo he cobrado ni nada”, explicó Sebastián Castillo, quien también mencionó que tras haber perdido su ojo no ha podido trabajar, además, sigue experimentando afectaciones físicas, psicológicas y económicas, asimismo, aclaró que espera que su caso se haga viral y se tome en cuenta para que Fofo Márquez no salga impune en el caso por el que actualmente se encuentra enfrentando a la ley.