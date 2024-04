Fofo Márquez: así reaccionó Edith a la carta que escribió la mamá del influencer

La tarde del jueves 11 de abril el equipo legal de Fofo Márquez difundió una carta firmada por Sandra, la madre del influencer, en la cual, le pidió perdón a Edith “N” por el cobarde actuar de su hijo, además, reconoció haber hecho un mal trabajo como madre y señaló que dejará que las autoridades del Estado de México actúen conforme a la ley, sin embargo, la víctima de “El Niño Millonario” no cree en las palabras contenidas en la misiva.

Estas declaraciones de Edith, la mujer brutalmente golpeada por Fofo Márquez, fueron vertidas durante una entrevista que le concedió a Sergio Sepúlveda para “Venga la Alegría” y durante la charla, la víctima del influencer refirió que si bien ya se encuentra mejor físicamente tras la agresión del influencer sigue presentando un severo daño emocional, sin embargo, se mostró entusiasmada por el actuar de las autoridades del Estado de México e invitó a todas las mujeres que sean víctimas de algún delito a denunciar pues está comprobado que sí les hacen caso.

“Hay que tener valor, yo exhorto a todas las mujeres que sean violentadas, ultrajadas a que vayan y levanten la voz, ya ven que sí, efectivamente nos hacen caso las autoridades, yo pensaba que en este caso no iba a proceder mi denuncia, porque es un youtuber y como él lo manifiesta, una persona millonaria con poder y pensé que habría alguna situación con la fiscalía que no procediera por alguna cuestión monetaria, pero no, ya vimos que sí se puede”, expresó la señora Edith.

La víctima de Fofo Márquez no cree en la carta que le envió la madre del influencer

Sobre la carta que envió Sandra, la mamá de Fofo Márquez, Edith refirió que no cree que la progenitora del también empresario haya sido la autora de dichas palabras pues considera que no había necesidad de hacerlo públicamente, por lo que pudiera haber otra intención detrás de este acto, no obstante, mencionó que dejará en tela de juicio la veracidad de dicho texto.

“Yo a esta carta no le doy veracidad, considero que si esta carta realmente la hubiera hecho la señora hubiera llegado directamente a mi persona, hay muchos conductos por lo que pudiera haber llegado y yo considero que esta carta, para mí, no es real, pero poniéndolo en tela de juicio, que la señora sí la hubiera realizado, ahí ella manifiesta que su labor como madre no fue eficiente y también manifiesta que su hijo, reconociendo que su hijo tuvo una conducta que trajo problemas, tan es así que ahorita está en un reclusorio y también comenta que espera que las autoridades determinen lo que corresponden de acuerdo a la ley”, sentenció.

Fofo Márquez se encuentra recluido en el penal de Barrientos en Tlalnepantla. Foto: X: FiscaliaEdomex

Para finalizar, Edith señaló que, durante la última audiencia del caso, Fofo Márquez le dedicó unas emotivas palabras a su madre y a su novia, con quien próximamente planeaba casarse, sin embargo, mencionó que al influencer ni se le ocurrió ofrecerle disculpas a su víctima por su cobarde actuar, por lo que considera que “El Niño Millonario” no siente arrepentimiento de sus actos.

“Cuando estábamos la audiencia, él comenta precisamente eso, un arrepentimiento ante la jueza y lo comento, al menos esa parte, fue linda de su parte, le dijo unas palabras muy lindas a su madre, el haberle dicho que era la mujer de su vida, estaba ahí también su novia y dijo que próximamente se iba a casar con ella y lo único que se le olvidó fue decir: ‘señora o Edith, discúlpeme’, no hubo una disculpa de su parte, entonces el arrepentimiento creo que todavía no se da”, finalizó Edith, quien agradeció todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en este mediático caso.