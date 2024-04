Si los 66 secuestrados en Sinaloa ya aparecieron, ¿por qué hay fichas de búsqueda activas? Fiscalía lo explica

Todavía prevalecen las dudas sobre el caso de las 66 personas privadas de la libertad el pasado 22 de marzo en Culiacán y algunas de ellas se agudizaron al detectar que al menos 3 fichas de búsqueda siguen activas.

La fiscal general del Estado Sara Bruna Quiñonez Estrada ofreció una rueda de prensa para aclarar esa situación y dijo que una de las complicaciones que han tenido para cotejar identidades es que las víctimas no han querido rendir declaración.

"El hecho de que no se hayan desactivado las fichas de Alerta Amber y Alerta Alba se debe a que las presuntas víctimas no han permitido que se les entreviste formalmente o bien se les fotografíe para tener la certeza de su presencia que no debe quedar ninguna duda al respecto", declaró Quiñonez Estrada.

¿Qué está sucediendo con las personas desaparecidas en Sinaloa?

En relación con las personas que han afirmado tener un familiar desaparecido que aún no ha sido localizado tras esos eventos, la Fiscal dijo que, aunque el operativo de búsqueda por parte del ejercito concluyó el pasado domingo, las investigaciones a su cargo continúan.

No descartó la posibilidad de que algunas personas que se contabilizaron como liberadas no lo fueran, razón por la que los números pudieran no cuadrar del todo.

Las investigaciones en el estado continúan

El pasado 25 de marzo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que mil 800 efectivos de las Fuerzas Armadas fueron desplegados en el estado noroccidental de Sinaloa para participar en los operativos que se activaron tras los secuestros masivos ocurridos hace tres días.

Los incidentes se dan en medio de una ola de violencia que golpea a varias regiones del país y que el lunes 25 de marzo dejó 18 muertos en hechos separados en cuatro estados.

En su momento López Obrador confirmó en su conferencia matutina que de las 66 personas que fueron raptadas el pasado viernes en algunas comunidades de la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, ya fueron liberadas 58, de las cuales 36 son adultos y 22 niños. Las autoridades localizaron el sábado a 42 secuestrados y otros 16 el domingo.