Adversarios piden cancelar la Mañanera; "serénense", responde AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este miércoles a sus adversarios a darle un abrazo y les pidió que se “serenen”, pues les criticó que están insistiendo ante las autoridades electorales que lo censuren al cancelar sus conferencias “mañaneras”.

“No sé qué les está pasando, están nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen, somos adversarios no somos enemigos, vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho, nada más que no estamos en una dictadura ni de izquierda ni de derecha, en México se vive en una democracia”, dijo en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

López Obrador invita a sus adversarios a serenarse

FOTO: Presidencia

INE baja 5 mañaneras de AMLO

El pasado martes, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió eliminar o bajar cinco otras conferencias de prensa mañaneras (del 7, 11, 12 y 22 de marzo y 1 de abril) por declaraciones del mandatario sobre temas electorales.

Hoy, López Obrador lanzó las preguntas “¿Cómo nos van a silencia? ¿Y las libertades dónde quedan?”, luego dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya resolvió que no es posible cancelar las mañaneras, pues sería un violación a la Constitución y a la libre manifestación de las ideas y a la libertad.

También apuntó que él seguirá emitiendo su opinión sobre la vida pública del país, pues no actúa como el pez robalo, “que es uno de los pocos peces que anda en dos aguas, no ando de gelatinoso, de blandengue, zigzagueando, no tengo como doctrina la hipocresía”.