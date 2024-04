¿María Clemente renuncia a Morena por MC? Esto responde tras marcha por visibilidad trans

El domingo 31 de marzo, la diputada federal por Morena, María Clemente, condenó el desempeño de la 4T para garantizar los derechos de las personas trans en México, pues fue violentada junto con sus pares en una marcha.

El objetivo de la manifestación del fin de semana era visibilizar la agenda trans en México y la falta de derechos; sin embargo, la Policía capitalina encapsulo a los contingentes y les roció gas.

"¡Esto no merece la población trans, la 4T traiciona al pueblo de México!"

¿María Clemente se va a MC?

Esta circunstancia fue contrastada con un video en el que la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) manifiesta su apoyo a Angelo Diep, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), ello por compartir la agenda LGBT, pues el abanderado del partido naranja es de esa comunidad.

Sin embargo, aclaró Clemente, esto no se trata forzosamente de su renuncia a Morena, sino de un acto solidario con quien tiene ideología y agenda en común, ello para impulsar los derechos de esta comunidad en las instancias de representación democrática.

"Yo voy a cumplir con la agenda de la Cuarta Transformación y me voy a quedar", reafirmó en un pequeño mitin en favor de MC. "Quiero que voten por todos los candidatos LGBT como Angelo (Diep)".

No se va de Morena, pero será crítica

Respecto al sinsabor que se llevó con Morena, es por el aparente desinterés en promover una agenda que promueve los valores que Clemente cree conveniente para la comunidad LGBT y trans en México; asimismo, especificó que no busca ser oportunista, pero sí congruente con la promoción de los derechos para este demográfico, por lo que advirtió que su postura es una crítica a la cúpula.

Pero esto no significa que abandona Morena para sumarse a MC; no obstante, en algunos medios de información, de manera no oficial comenzó a circular información relacionada al cambio de partido de Clemente, donde aseguran que, de acuerdo con fuentes que no revelaron su identidad, la diputada trans de Morena puede que se cambie a Movimiento Ciudadano sin pedir una candidatura en particular, pero sí negociaría la construcción de una plataforma política que le sirva para un proyecto relacionado a su agenda en materia de derechos humanos.

Al respecto, se destaca que ningún medio de comunicación que advirtió este supuesto cambio ofreció pruebas ni citó la fuente directa del pronunciamiento.