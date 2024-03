Patinadores "marchan" sobre Tlalpan y Viaducto

Un contingente de patinadores se moviliza sobre la calzada de Tlalpan y Viaducto, con dirección al Sur, lo que provoca rezagos a la circulación en esa zona, este sábado 9 de marzo de 2024. Los patinadores ocupan el carril de extrema izquierda, en donde circulan también algunos automovilistas.

Un testigo grabó a los patinadores y difundió el video en redes sociales. "¿Qué está pasando aquí, patinadores sobre Tlalpan invadiendo carriles centrales y no hacen nada, hasta que pase un accidente", dijo el tuitero. Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió una imagen del contingente, a lo que muchas personas se quejaron.

Sigue leyendo

VIDEO: patinadores arriesgan su vida sobre vías rápidas de CDMX, una cae y casi la arrollan

Tras video viral, patinadores que invadieron carriles en Río Mixcoac no serán sancionados

¿Hay multas por patinar en avenidas principales?

El pasado 26 de febrero se volvió viral el video de unos patinadores que circulan en calles centrales de Río Mixcoac. El material generó una ola de críticas en las redes sociales, pues una de las patinadoras atravesó un momento de tensión que puso en riesgo a sus compañeros, así como a los automovilistas que pasaban a su lado.

El Reglamento de Tránsito indica en su capítulo tercero que los vehículos no motorizados, es decir, aquellos que utilizan pedal, tracción humana o propulsión eléctrica, no tienen permitido circular en los carriles centrales. No obstante, no se menciona ningún tipo de multa.