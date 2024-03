Verónica Manzano salió por un medicamento y jamás volvió; su familia exige justicia en la marcha del 8M

La familia de Verónica Manzano Ortega acudió a la Marcha del 8M Día Internacional de la Mujer; hace un año que la buscan desde el Municipio de Huixquilucan, donde presuntamente le perdieron la pista tras una salida a la farmacia para comprar el medicamento que necesitaba para estar sana.

Verónica desapareció el 28 de febrero del 2023 cuando salió de casa; no trabajaba, no llevaba un celular, no tenía redes sociales de acuerdo con los datos que ofreció su hermana al Heraldo de México, por ello, se ha vuelto mucho más complicada la búsqueda.

Familia de Verónica se une a la marcha del 8M en búsqueda de justicia para su hermana

Crédito: Tania Juárez

Lo único que captaron las cámaras fue que sube un taxi, quien luego dice a dónde la llevaron, supuestamente la Fiscalía va al lugar donde el taxi había dejado a la chica , a la mujer, pero hasta el momento, no se han recabado más pistas de su paradero: "Ella no tenía novio, no se fue con el novio, no se fue de parranda, simplemente salió por un medicamento y ya no regreso".

Continuamente se refieren a ella como una persona que es una mujer alegre, alguien a quien le gusta ayudar a las personas, de acuerdo con su hermana. La ficha oficial menciona que tiene una cicatriz de quemadura en el dedo pulgar de la mano derecha y un lunar en el lado izquierdo.

"Estamos muertos en vida, porque día el día el esperarla, el pedirle a Dios que ella regrese con bien porque se la llevaron porque nunca nos han llamado para pedirnos un rescate porque nos preguntaron en su momento."

Pos otra parte, su hermana agregó que marchan y alzan la voz "especialmente por Verónica Manzano Ortega y por todas las desaparecidas y por todas las mujeres que también sufren violencia de todo tipo", para finalmente dejar el mensaje para su hermana en caso de que pueda escucharla.

"Yo soy Jasmine Maricela Manzano Ortega soy su hermana y hermana si me estás viendo si llegas a ver este mensaje quiero que sepas que te amamos que la casa te estamos esperando. Te queremos demasiado, no merecías que te llevaran, eres alguien muy especial para todos tus cosas en la casa, siguen intactas así como saliste así sigue tu cuarto y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos, te amamos y te queremos mi mamá y mi papá te aman demasiado y ellos están muy destrozados al no tenerte a su lado".