Mujer, quintanarroense y activista, Silvia Chuc combate la violencia de género

“Hay una imagen de un cartel que sostiene una mujer adulta mayor y dice: ‘No puedo creer que tenga que seguir peleando por esta mierda’, quisiera no ser esa mujer, me gustaría que lográramos muchas cosas, pero si no, sé que voy a ser ella”, afirma Silvia Chuc, activista e integrante de GobernanzaMx.

Su lucha y convicción la han llevado por diversos caminos, todos ellos sobre la senda de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, los cuales ha defendido férreamente.

Silvia y su lucha contra la violencia de género

La defensa de la salud sexual y reproductiva fue lo que llevó a Silvia a sumarse a las colectivas. FOTO: Especial

Antropóloga de carrera, Silvia siempre ha sido una apasionada de los temas sociales, pero fue en 2016 cuando fijó su atención en la violencia de género.

“Llevaba unos años viviendo en Cancún, llegué a trabajar en una consultora para hacer unos estudios y trabajando me di cuenta de la brecha de desigualdad para niñas y niños. El tema de los derechos sexuales y reproductivos me llamaba mucho la atención, porque había una gran desatención”, señaló.

La defensa de la salud sexual y reproductiva fue lo que la llevó a sumarse a las colectivas, donde llegó a conocer a mujeres que la inspiraron, como Celina Izquierdo, Paola Feregrino y Mónica Franco.

Silvia ha estado presente en varios e importantes capítulos de la lucha feminista en Quintana Roo, como la toma del Congreso del Estado, con el fin de exigir la despenalización del aborto, pues el tema había ido de legislatura en legislatura, sin que se abordara plenamente, hasta que la madrugada del 26 de octubre de 2022, la exigencia se convirtió al fin en Ley.

"Cuando el Estado te pone el ojo, te vuelves incómoda"

Silvia ha estado presente en varios e importantes capítulos de la lucha feminista en Quintana Roo. FOTO: Especial

Sin embargo, el camino hasta ese momento estuvo lleno de juicios por parte de grupos opositores, de la sociedad e incluso de la propia autoridad, pues les cortaron los servicios básicos para intentar intimidarlas.

“Una vez que el Estado te pone el ojo, te vuelves incómoda y puede ser peligroso. Mi familia siempre me apoyó, mi mamá y mi hermana, sobre todo. Nunca recibí un ‘ya regresa’, pero en algún momento sí me dijeron ‘sabemos que tú te apasionas mucho, pero también queremos que seas consciente, que te queremos y que te necesitamos, no te pongas en un sobre riesgo’”, recordó.

Como activista, también ha defendido el derecho de las víctimas a la justicia, lo que la llevó a participar también de las protestas por el feminicidio de Alexis en 2020, que derivaron en la represión policial del 9N, donde elementos de la policía dispararon contra el contingente y ciudadanos en Cancún.

Como activista, Silvia también ha defendido el derecho de las víctimas a la justicia. FOTO: Especial

“Las compañeras zapatistas nos han enseñado que es la comunidad y la colectividad la que sostiene la lucha, la que hace que permanezca, que los líderes o las figuras o los personajes, se van. En ese tono, el activismo es mucho más cuidadoso”, señaló.

MYPR