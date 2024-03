Licencia de conducir permanente y gratis en Marzo; requisitos y para qué estados

La licencia para conducir es el requisito más importante - y obligatorio - para cualquier automovilista, por ello es uno de los trámites más solicitados en el país. Actualmente, obtener este documento tiene un costo considerable, el cual oscila por encima de los mil pesos; pero, durante el presente mes de marzo, los habitantes de determinados estados podrán ahorrarse unos pesos y conseguir esta identificación de forma gratuita.

De acuerdo con los estados que ofrecen esta oportunidad, el trámite de la licencia gratuita y permanente tiene como objetivo hacer el proceso más accesible y seguro para los ciudadanos. Para cumplir con propósito, las autoridades han comentado que se eliminará la constancia de manejo y en su lugar se expedirá una carta compromiso por parte de la dependencia encargada de estos trámites.

Solo se necesitará una carta compromiso. Foto: @GobEdoSLP

¿Qué estados ofrecen licencia gratuita y permanente?

Actualmente el gobierno del estado de San Luis Potosí anunció que - durante el mes de marzo - las personas podrán tramitar su licencia de conducir de forma gratuita. "En apoyo a las y los potosinos, para contribuir a la economía de sus familias y para que tengan sus documentos en regla, la Secretaría de Finanzas, mantiene el programa de licencia de conducir gratuita y permanente", anunciaron las autoridades estatales en sus redes sociales oficiales.

El trámite no tendrá costo para automovilistas privados, choferes de servicio particular y conductores de motocicletas. Cabe mencionar que, en el caso de renovaciones, el trámite tendrá un costo de mil 629 pesos. Aunque si los usuarios presentan una licencia vencida de otro estado, se realizará como trámite por primera vez y no tendrá costo alguno.

Foto: captura de pantalla.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia gratuita y permanente?