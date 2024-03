Cuatro décadas pugnando por los derechos de las mexicanas

Irma Saucedo durante más de 40 años ha estudiado la violencia contra la mujer en México y Latinoamérica. Sus propuestas han generado mecanismos de defensa y organismos que garanticen sus derechos individuales.

La académica, escritora y defensora de la equidad de género insta a las jóvenes a expresarse mediante el sufragio, especialmente a quienes van a votar por primera vez.

Sigue leyendo:

“Yo sé que muchas de nosotras no confiamos en las candidatas que están ahora. ¡Ese no es el tema! El tema es el derecho que tengo a decidir, a votar de la manera que yo quiera por quien esté ahora y a lo mejor a proponer nuevas (opciones) para la siguiente ocasión. Una mujer no necesariamente me va a garantizar todos mis derechos, pero el proceso que me permite que la próxima vez se elija a una candidata que sí responda a mis necesidades, que sí responda a la causa fundamental de las mujeres a no tener miedo y de no tener que enfrentar la violencia en tantos espacios y de tantas maneras, eso es parte del proceso que tenemos adelante”, comentó.