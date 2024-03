¿Qué pasó en la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro hoy miércoles 6 de marzo?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó la mañana de este miércoles que la estación Zócalo de la Línea 2, que es una de las que presenta mayor afluencia de gente, fue cerrada, por lo que los trenes no se detendrán para el descenso y ascenso de los pasajeros que acuden al Centro de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de exTwitter, el Metro señaló que la estación ubicada en la Plancha del Zócalo fue cerrada; sin embargo, informó sobre varias vías alternas para que los usuarios puedan acceder al primer cuadro de la capital del país.

Sigue leyendo:

Metro CDMX: reportan retrasos en la Línea A hoy, 6 de marzo

MAPA | Estas son las 8 rutas de Metromex que se construirán en los próximos años en el Estado de México

El Metro da alternativas para llegar al Zócalo

El Metro publicó en X que alrededor de las 9:20 de la mañana fue cerrada la estación, por lo que el sistema de transporte público dio opciones para utilizar estaciones de la Línea 8 y de la misma 2:

“Al momento se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones”.

La estación Zócalo de la Línea 2 del Metro está cerrada. Foto: X

¿Qué pasó en la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro?

Esta mañana un grupo de normalistas se presentaron en las inmediaciones del Palacio Nacional mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador llevaba a cabo la conferencia de prensa Mañanera. Al respecto el mandatario indicó que enviaría a una comitiva para que fueran atendidos.

“No (yo nos los voy a atender), yo estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes, y ya la actitud, no de los padres si no de los asesores y organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, es de provocación y nosotros no queremos para nada la confrontación”, señaló el jefe del Ejecutivo Federal.

El Metro dio alternativas para llegar al Centro de la CDMX. Foto: Archivo

En ese sentido, para evitar algún tipo de contratiempo, la estación Zócalo que está junto a la sede de Palacio Nacional, permanece cerrada hasta un nuevo aviso por parte de las autoridades del sistema de transporte público.

En su corte de las 10:00 de la mañana, el Metro indicó que en promedio en las 12 Líneas que opera hay una avance promedio de entre 4 y 5 minutos de la llegada de los trenes. Asimismo informó que la Línea 1, 3, 7, 8, 9, A y B, concentran el mayor número de pasajeros.

Con información de Carolina López.