Fiscalía de CDMX vincula a proceso a persona jurídica por violación de comunicaciones privadas

La Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, perteneciente a la Coordinación General De Investigación Estratégica de la Fiscalía General De Justicia de la Ciudad de México en fecha 04 de marzo de 2024, logró la proceso a una persona jurídica “GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO” por el delito de Violación de Comunicaciones Privadas cometido en agravio de la Sociedad y se concedieron 6 meses de plazo de investigación complementaria.

El 11 de octubre de 2021, Antonio “N”, en su carácter de apoderado legal de la persona jurídica GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO dio inicio a una Carpeta de Investigación en la Fiscalía Territorial en Miguel Hidalgo, por los hechos posiblemente constitutivos del delito de Revelación de Secretos en contra de Rubén Fernando “N” y exhibió un dictamen particular en materia de computación forense de 25 de enero de 2022, elaborado por Karen “N”, quien realizó extracción de diversa información de carácter personal así como de comunicaciones privadas de Rubén Fernando “N”.

Sigue leyendo:

Segob reitera su compromiso de justicia con el caso Ayotzinapa

Presidente del PJCDMX presenta manual institucional para identificar y atender violencia de género

En 2022 se dio inicio a la carpeta de investigación

Se vinculó a proceso a Antonio “N” y Karen “N” por el delito de Violación a la Comunicación Privada. FOTO: Especial

El 13 de diciembre de 2022, Rubén Fernando “N”, presentó denuncia y se dio inició a la carpeta de investigación correspondiente en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales.

Se solicitó audiencia inicial de formulación de imputación el 5 de marzo de 2023, donde se vinculó a proceso a Antonio “N” y Karen “N” por el delito de Violación a la Comunicación Privada, por haber intervenido los dispositivos electrónicos.

En 2023 autorizan solicitud de intervención de comunicaciones privadas

Se ejercitó acción penal en contra de la persona jurídica “Grupo Diagnostico Medico”. FOTO: Especial

El 29 de agosto de 2023 y previa solicitud, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, en su función de Control, autorizó la solicitud de intervención de comunicaciones privadas en la modalidad de extracción de información, respecto de los dispositivos electrónicos.

Se ejercitó acción penal en contra de la persona jurídica “Grupo Diagnostico Medico” al haberse acreditado que no ejerció un debido control sobre las personas empleadas, en una latente inobservancia del debido control de la organización de la empresa. Quedando claro que no se llevó a cabo un debido control en su organización, ello en virtud de que no existe información que permita verificar que su representada hubiera tomado las previsiones correctas y adecuadas para la extracción de la información que contenían los dispositivos asignados a la víctima, como lo son canales de comunicación, certificaciones, matriz de riesgos, buzón de denuncias, capacitación en materia de protección de datos personales.

MYPR