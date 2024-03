En Coyoacán tiene sangre europea, científicos de la UNAM delinean genomas únicos de la CDMX

Una pregunta constante en la ciencia, la filosofía y la literatura es "¿de dónde venimos?". Conocer las raíces de los diferentes asentamientos humanos es uno de los principales motores de la investigación y la innovación; de tal modo que la ciencia genética proporciona aproximaciones de respuesta a esa pregunta.

Para asombro de muchos, un grupo de científicos de la Universidad de Oxford y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron un estudio que buscaba analizar los riesgos del tabaquismo en la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, al analizar sus datos, encontraron variantes genéticas nunca antes identificadas, es decir, genes chilangos.

Diferencias genéticas entre Iztapalapa y Coyoacán

De acuerdo con una publicación de la UNAM, un grupo de investigadores se propuso estudiar los riesgos del tabaquismo en la población de la CDMX. Originalmente, la muestra serían 150 mil personas de la alcaldía Iztapalapa; sin embargo, al no juntar los voluntarios necesarios, recurrieron a habitantes de Coyoacán.

Al analizar los datos encontraron ligeras diferencias entre las poblaciones de las dos alcaldías, ya que en Coyoacán hay un mayor porcentaje de población europea que en Iztapalapa. "Eso lo vimos también en los genes", advirtió el doctor Berumen.

"Hay pequeñas diferencias, y era lo esperado por la conformación histórica de las poblaciones. A Iztapalapa han llegado muchas migraciones de personas del sureste y del centro del país", explica Jaime Berumen Campos, participante en la investigación.

El genoma chilango

Y es que, lo que consiguieron fue analizar el genotipo de 160 mil capitalinos a lo largo de 25 años para secuenciar diferentes características de los habitantes de la CDMX, donde, a partir del contraste con otras bases de datos, encontraron mutaciones nunca antes encontradas.

De acuerdo con lo reportado, se encontraron 9 millones de variaciones en relación con el genoma de referencia, de los cuales 4 millones están en las regiones que codifican para los genes, y la tercera parte de ellas, es decir poco más de un millón 330 mil, no están en las bases de datos internacionales, es decir, son nuevas mutaciones o variaciones genéticas identificadas.

¿Cómo puede ayudar a la medicina este hallazgo?

Gracias al proyecto, abunda la UNAM, se podrán hacer análisis genéticos con mejor certeza para poblaciones latinas, donde no nada más se buscará identificar mejor las mutaciones asociadas a enfermedades genéticas, sino también para conocer el riesgo de padecer una enfermedad común o compleja, como los diferentes tipos de cáncer, diabetes, infarto del miocardio y muchas otras enfermedades.

“Por ejemplo, algunas personas nacen con mutaciones que les confieren un riesgo para desarrollar cáncer, pero si no se conoce la frecuencia en estas personas, esa mutación no existe y no la encuentras en las bases de datos internacionales, no sabes si es grave o qué tan frecuente pues no está validada en las bases de datos internacionales como una mutación benigna o maligna o patogénica”, agregó el doctor Berumen quien también señaló que puede aplicar este criterio en otras condiciones como la obesidad.