AMLO acusa a oposición de "magnificar" la violencia en México con fines politiqueros

Desde el atril de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este miércoles a la oposición de usar y “magnificar” la violencia en México con fines politiqueros por la temporada electoral, sin embargo, reiteró que esa campaña, como la de #NarcoPresidente en su contra, le “hacen lo que el viento a Juárez”.

“Ya no funcionan los aparatos de control de manipulación porque el pueblo está muy consciente. Es el agua, yo te puedo enumerar: violencia, agua, narcopresidente, dictadura, persecución a la prensa, qué más, qué más, bueno, insultos”, dijo en su conferencia matutina.

Te puede interesar:

La Mañanera de AMLO | EN VIVO hoy miércoles 6 de marzo 2024

Descarta AMLO hallazgo en el país de laboratorios de fentanilo

"Hay que tenerle confianza a la gente", expresó López Obrador

FOTO: Especial

La postura del mandatario se dio en ‘la mañanera’ al ser cuestionado por una reportera sobre las críticas sobre la gestión del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, por la situación de inseguridad en la entidad, apuntando que eso pone en desventaja electoral a la candidata de Morena a ese gobierno.

Oposición utiliza la violencia con propósitos políticos: AMLO

“No puedo hablar del tema porque cae en la esfera de lo electoral, pero es evidente que están utilizando lo de la violencia, magnificando, haciendo más grande lo que sucede con propósitos políticos o politiqueros, por esta temporada, por la campaña, pero hay que tenerle confianza a la gente. El pueblo de México es mucha pieza, es un pueblo muy consciente, muy politizado, es de los pueblos más politizados del mundo”, señaló.



De acuerdo con el mandatario, en México “la gente está feliz, está contenta porque hay empleo bueno, buenos salarios y sobre todo lucidez, inteligencia porque somos parte de un pueblo con mucha historia, mucha cultura, un pueblo sabio. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Claro, hay que seguir transformando”.



FOTO: Especial

El tabasqueño dijo que no puedo dar a conocer cifras sobre violencia e índices de seguridad en su gestión “porque a lo mejor a mí sí me cepillan, no como a (Jorge) Castañeda”, luego de que el excanciller dijo que no ve una guerra sucia contra la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum.

“Es por ejemplo esto que vimos, hacer más guerra sucia, investigar, eso es espionaje, no inteligencia y chismes, son calumnias, son mentiras, es maquiavelo, el fin justifica a los medios. Decía Maquiavelo es lícito matar siempre y cuando sea para conservar el poder. Es que en sentido estricto no son demócratas, ya lo hemos dichos”, dijo.

EDG