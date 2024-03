Sismo hoy lunes 4 de marzo: Temblor de magnitud 4.1 sacude Oaxaca

Este lunes 4 de marzo, el servicio Sismológico Nacional (SSN) informó de un temblor de magnitud 4.1 al suroeste de Pinotepa Nacional en Oaxaca. A través de su cuenta de X, antes Twitter, detalló que el movimiento telúrico se registró a las 05:49 horas. Hasta el momento no se reportan heridos o daños en infraestructuras.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Los sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean las zonas de peligro de temblores, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km.

Estiman en los primeros segundos de la detección del sismo su posible magnitud. Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica.

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará cuándo:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.



Un sismo no amerita aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.