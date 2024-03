Caso Camila: el sueño de la niña de 8 años era ser una enfermera para poder ayudar a las personas

El secuestro y feminicidio de Camila, una niña de ocho años de edad, en Taxco, generó una ola de indignación y exigencia de justicia no sólo en el estado de Guerrero, sino en todo el país. Y es que detrás de todo caso de violencia de género, hay historias que no terminan de escribirse y sueños que no se cumplieron, como el de la pequeña que soñaba con ser enfermera.

El miércoles 27 de marzo, Camila salió de su casa para jugar con una amiga en una alberca. No obstante, la pequeña jamás volvió y más tarde fue localizada sin vida en sobre la carretera Taxco-Cuernavaca, por lo que ahora el caso se investiga por las autoridades locales como feminicidio.

Camila soñaba con ser una enfermera para ayudar a las personas

Margarita Ortega, la madre de la menor de ocho años de edad, recuerda a Camila como una niña cariñosa y alegre que "era como un rayo de sol". Al ser cuestionada por medios de comunicación, la mujer expresó que la pequeña siempre iba brincando con una sonrisa en el rostro al grado que le llegaban a decir que parecía que tenía resortes en sus piernas.

Sin embargo, sumado a ello, Camila tenía sueños. Según con el testimonio de su madre, a la menor de edad le gustaba nadar y de hecho, en los próximos días iba a regresar a sus clases de natación. Incluso, la niña soñaba y tenía planes de ser enfermera para poder ayudar a las demás personas.

"A mi niña le cortaron sus sueños, quería ser una enfermera, mi niña tenía muchos planes y yo con ella", expresó Margarita según el diario Debate.

"Su único pecado de mi hija fue querer demasiado": madre de Camila

En entrevista para medios de comunicación, la señora Margarita Ortega aseguró que ella confió en las personas equivocadas ya que "le dieron una cara diferente". Asimismo, aseguró que siempre ha estado al pendiente de sus hijas y señaló que el único pecado de Camilia fue el haber querido demasiado a su amiga y a su mamá.