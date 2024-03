"No hay escapatoria": el desgarrador testimonio de Fernando, sicario de la Familia Michoacana

Fernando, un presunto sicario de 22 años de edad, rompió el silencio y reveló los horrores que vivió tras ser reclutado por el cártel de La Familia Michoacana. El joven fue detenido por habitantes del municipio Técpan de Galeana - ubicado en el estado de Guerrero - a quienes les confesó lo que sabía sobre la organización criminal y cómo fue que llegó a formar parte de uno de los grupos delictivos más sanguinarios del país.

El testimonio del joven se compartió en redes sociales y rápidamente se volvió viral, debido a las fuertes revelaciones que Fernando hizo sobre La Familia Michoacana, así como la explicación que dio sobre el modus operandi con el que los miembros del cártel reclutan a decenas de adolescentes y niños en diferentes estados del país.

Sigue leyendo:

Hallan muerto a "El Ratón", de la Familia Michoacana; su prometida fue detenida con vestido de novia

Quién es "El Payaso", líder criminal que murió en el enfrentamiento de Texcaltitlán

El joven estuvo cautivo por dos años. Foto: captura de pantalla.

Fernando fue sicario en la guerra contra Los Tlacos

Al ser interrogado por los pobladores de Técpan de Galeana, el joven confesó que logró escapar del cártel tras perderse en San Isidro el Venado, un pueblo en Guerrero. Añadió que en ese lugar recibió ayuda por parte de un vecino, quien le quitó sus armas y le dio comida y agua, ya que llevaba más de una semana sin comer, perdido en los cerros de la zona; de igual manera, comentó que él era originario del Estado de México, donde se encuentra su familia y una novia que tenía antes de ser reclutado, a la fuerza, por miembros de la Familia Michoacana.

"No quiero regresar con ellos (la Familia Michoacana) porque fue una guerra muy fea contra Los Tlacos y fue una guerra en muchos pueblos. Masacres feas", dijo al hablar sobre los horrores que vivió siendo sicario para uno de los cárteles más peligroso del país. Fernando también explicó que las personas que lo tenían cautivo le pagaban 14 mil pesos al mes y lo obligaban a consumir drogas, como la cocaína, previo y después de los enfrentamientos contra otros grupos criminales.

Participó en masacres en Guerrero. Foto: captura de pantalla.

Hay más adolescentes forzados a participar en masacres

En su interrogatorio, Fernando confesó que hay decenas de jóvenes y adolescentes que han sido reclutados por el cártel, la gran mayoría contra su voluntad: "hay niños de 14 años que son reclutados, los arrean con un palo para que vayan adelante y todos los demás atrás. No creo que estén ahí por gusto, los someten", dijo el exsicario a los pobladores que lo entrevistaron. También recordó que el fue "levantado" hace dos años por un grupo de sujetos armados, quienes circulaban por su localidad y lo obligaron a subirse al vehículo para llevárselo por la fuerza.

Fernando detalló que el tiempo que estuvo con la Familia Michoacana llegó a matar a sicarios del grupo criminal de Los Tlacos, ya que sus captores los forzaban a participar en los enfrentamientos y aquellos jóvenes que se negaban hacerlo eran asesinados por los líderes criminales. "Si yo regreso allá me matan, me siento más seguro aquí a que me lleve una ley y me llevé para allá", sentenció el joven al ser cuestionado sobre si pretendía regresar al cártel.

Fernando aseguró que fue reclutado contra su voluntad. Foto: especial.

"No hay escapatoria, los están matando en vida"

En cuanto a los jóvenes que permanecen reclutados por el cártel, Fernando comentó que es muy difícil poder escapar de la organización criminal, ya que los líderes buscan a los retractores para asesinarlos: "no hay escapatoria, los van a matar ahí. Ahí no hay vida, los están matando en vida. Si alguien se quiere salir no lo dejan, lo buscan como perros, no se puede. Piensan que estoy muerto", dijo.

Finalmente, Fernando aseguró que se arrepiente de todas las cosas que hizo mientras fue miembro del cártel, ya que considera que con sus acciones "arruinó" su vida: "eché a perder mi vida", sentenció el exsicario al admitir que actualmente se encuentra arrepentido de los crímenes que cometió. Tras la difusión de su confesión, el medio Quadratí compartió que el joven ya se reunió con sus padres, quienes pensaban que había muerto; aunque, por ahora, se desconoce si las autoridades lo buscan.