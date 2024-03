A 30 años de la muerte de Colosio, periodistas recuerdan el magnicidio

Fueron momentos de angustia, miedo e incertidumbre, los que se vivieron tras escuchar que alguien le había disparado a Luis Donaldo Colosio ese 23 de marzo de 1994.

Tras ir a un mitin en Baja California, algunos reporteros fueron a la sala de prensa instalada en Tijuana para enviar sus reportes, confiados en que el de Lomas Taurinas sería un evento más.

Rossi Ahuactzin Vázquez, reportera en ese entonces de Acir, recordó cómo fue el momento cuando se dio la primera noticia del ataque

La movilización fue inmediata, unos fueron a la Procuraduría estatal donde vieron cómo encerraban a Mario Aburto Martínez, homicida del priista.

“Vimos a Aburto bañado en sangre, fue llevado para su declaración, y a partir de ahí, empezó el desorden porque no sabías a donde ir”, dijo.

Pero los recuerdos no se reducen a ese trágico momento, los reporteros que conocieron a Colosio hablan de él como un hombre educado, amante de la música y la literatura; firme en el trabajo, pero respetuoso de la labor periodística.

Felipe Barrera Jaramillo, reportero en ese entonces de Notisistemas, resalta que conoció al ex candidato presidencial siendo diputado federal; al principio algo serio, retraído, que mostró su capacidad política y el gran lado humano que tenía.

El reportero de Núcleo Radio Mil, Sergio Perdomo, veía en Colosio a un hombre que se adelantó a su tiempo, con buenas intenciones y que realmente quería cambiar la situación en el país.

“Ya no quería esa concentración, ese abuso del poder en pocas manos, en la Presidencia que diseñaba absolutamente todo. Decía: ‘es la hora de cambiar, es la hora de la gente, es la hora de estar con el pueblo, ya no más excesos del poder, ya no todo el presidencialismo'”, evocó.