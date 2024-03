Fuera de peligro la menor herida por bala perdida en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

En las últimas horas, médicos del Hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; reportaron que el estado de salud de la menor Adriana, quien fue herida por una bala perdida se encuentra fuera de peligro.

Eloísa Molina Sánchez, madre de la adolescente, señaló que fue el pasado viernes por la madrugada que ocurrió el accidente cuando la menor dormía, por lo que este martes se cumplieron más de 96 horas de estar bajo observación de los especialistas de la salud, a fin de evaluar las posibles secuelas.

“Pues ahorita dicen los doctores que no se podía operar que porque corre riesgo, pero me dijo, si usted da la orden nosotros como doctores lo hacemos, pero me empezó a explicar y me dijo que corre más riesgo que le quitemos a que quede, me dice no se preocupe, está en un lugar que no la va a molestar, pero siempre vamos a estar al tanto de ella”, detalló.