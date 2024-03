¿Quién era Dulce Vaca, tiktoker que fue víctima de feminicidio luego de componer un himno para el 8M?

Dulce Vaca, una tiktoker del estado de San Luis Potosí (SLP), fue víctima de feminicidio y hasta el momento se sabe que el presunto responsable es su pareja sentimental. Dicho caso ha generado gran indignación en redes sociales, desde donde dinstintas usaarias y seguidoras de la creadora de contenido están exigiendo justicia.

Cabe mencionar que según con el testimonio de vecinos, lo que ocurrió fue que en la casa ubicada en el fraccionamiento Salk, Cristo "N", la pareja de Dulce, habría tomado un arma punzocortante para después cometer la agresión. Aunque hay que esperar el reporte de las autoridades, medios locales apuntan a que después de cometer el feminicidio, el agresor se habría intentado quitar la vida, pero personas cercanas lo impidieron.

Dulce Vaca era una tiktoker que radicaba en el estado de San Luis Potosí (SLP). De acuerdo con reportes periodísticos, la joven tenía tres hijos menores de edad y sostenía una relación de varios años con su pareja, quien de repente llegaba a salir en sus videos.

En su cuenta de TikTok, Dulce tenía una plataforma de más de 100 mil seguidores y generaba contenido de diversas temáticas. No obstante, la que más resaltaba era el maquillaje con sus tutoriales, recomendaciones, tips, pruebas y trends de distintos estilos o para diferentes ocasiones.

Cabe mencionar que la creadora de contenido también subía videos sobre cómo manifestar cosas o situaciones, algunos proyectos que encabezaba como la recolección de juguetes para niños e incluso, consejos que aplicada en su vida personal y que quería compartir con sus "manas".

Antes de que Dulce fuera a su primera marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer, la joven compartió con sus seguidoras una serie de líneas que expresaría en la manifestación y que en gran parte, dicen los siguiente:

"Estas líneas se las voy a dedicar a todas las reinas que perdieron la batalla.

¿Cuál batalla?, me dirán.

La que todas las mujeres tenemos que librar

nada más por salir a caminar.

Nos critican por nuestros derechos exigir

Eso no es las reglas infringir.

Este 8M escucharán a las mujeres rugir

Sólo este estúpido sistema queremos corregir.

Y es que ya no quiero que me digan como tengo que vestir

¿Ahora con fierro debo de salir?.

Y esto con ningún hombre pienso discutir.

Hermanas perdónenme por como me voy a expresar

pero nunca dejen que ningún ogete las quiera controlar

Este consejo por experiencia les voy a dar

no es hablar por hablar.

Hoy canto por las que ya no pueden gritar

Hoy hablo por todas las mujeres que golpes tuvimos que aguantar".