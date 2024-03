“La Farsa. Una obsesión sin límites”: se estrena este viernes, relata la persecución política de Javier Corral

Gilberto Mauricio, productor del documental "La Farsa: una Obsesión Sin Límites", que retrata la presunta persecución política que ejerció Javier Corral como gobernador de Chihuahua se estrena este viernes 15 de marzo, explicó que ya recibió amenazas por el documental.

En entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, explicó que al menos mil 9000 funcionarios del gobierno anterior, de César Duarte, fueron perseguidos durante la administración del político durante su gobierno que comprende del año 2016 a 2021 y fueron llevados a una "casa de tortura" donde no había abogados presentes, los tenías sin comer e incluso los privaban de su libertad hasta seis meses.

Gilberto Mauricio explicó que cuentan con testimonios y documentos acreditados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que comprueban lo que se dice en documental, aseguró que aunque no se ha estrenado ya recibió amenazas pero que no tiene miedo ya que sólo queda alzar la voz y lamentó que su hijo de sólo 13 años le dijo que en este país alzar la voz es peligroso porque "en este país al que alza la voz lo matan".

Afirmó que terminando el estreno y promoción del documental interpondrá la denuncia pertinente y advirtió que no lo van a silenciar, que se debe alzar la voz y que parte de lo que lo inspiró a participar en este documental fue que también fue víctima del gobierno de Javier Corral "fui de los primeros 57 que me ampare... día y noche me perseguían sin ninguna orden y sin ningún motivo".

Hay documentos que acreditan las versiones de las víctimas Foto: X @CentrlPolitica

"La Farsa: una Obsesión Sin Límites", se estrena hoy en Chihuahua a las 11:00 horas en Cinemex Hollywood y posteriormente se presentará en la Ciudad de México en el cine de Reforma 222. Después estará disponible en redes sociales para que el público pueda acceder e informarse.